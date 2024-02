Patricia Pérez rompe a llorar en directo por un inesperado gesto de su marido

Patricia Pérez ha vuelto a la primera plana informativa cuando decidió confesar el drama que estaba viviendo en casa. Su marido, Luis Canut, estaba sufriendo las consecuencias de una peligrosa meningitis criptocócica provocada por estar en contacto con los excrementos secos de las palomas. Estuvo ingresado en el hospital durante cuatro meses y medio y ella no se separó de su lado en ningún momento, temiendo incluso por su vida. Aún hay mucho camino que recorrer, secuelas contra las que combatir y, por supuesto, alegría que disfrutar. Por este motivo, la nutricionista estaba en el plató de ‘TardeAR’, donde le han mostrado un vídeo en el que recorre la lucha que ha librado para que su esposo recobrase la salud. Imágenes que le han emocionado mucho, aunque no tanto como la sorpresa que estaba por llegar.

Patricia Pérez y Luis Canut TardeAR

“No sé reaccionar a esto”, decía la colaboradora sin poder controlar las lágrimas que brotaban de sus ojos por el bonito gesto de sus compañeros. Pero el llanto se intensificó cuando escuchó la voz de su marido al otro lado del teléfono. A través de una llamada en directo, Luis Canut ha querido agradecerle a su mujer el gran apoyo que ha supuesto para él todos estos meses de calvario: “Solo reafirmar lo que te he dicho en el vídeo. Que te tenía que dar las gracias porque es verdad que me salvaste la vida, pero no solo de una forma física, sino sentimental y de apoyo. Porque yo creo que, en estas situaciones tan difíciles, sentirse querido como me sentí yo… a mí me ayudó a salir adelante”, le decía ante una emocionada audiencia.

Incluso la propia Ana Rosa Quintana no ha podido contener la emoción que le ha provocado esta conversación. “Solo puedo darle las gracias y solo espero poder estar a la altura, porque has puesto el listón muy alto”, le prometía el marido de Patricia Pérez, mientras ella le respondía entre lágrimas que “mi marido es una persona maravillosa que siempre se levanta de buen humor. Pero también es una persona miedosa y como esta es una enfermedad que te quita todo… esta enfermedad no te da ni un segundo”.

Patricia Pérez y su marido Luis Canut Instagram

Luis Canut continuó agradeciendo el trabajo que ha realizado por él su mujer: “Es una de las cosas más bonitas que han hecho por mí. La cabeza la fui perdiendo paulatinamente y Patricia se encargó de ponerse en contacto con mi círculo más cercano. Yo estaba en una habitación a oscuras, tenía fotofobia y Patricia me puso audios de gente que me quería diciéndome que me querían y que no me olvidara de quién era. Eso es una cosa que me dio muchísima fuerza”. Unas palabras que incluso han terminado por engarrotarse en la garganta de la presentadora. Ana Rosa Quintana no pudo evitar emocionarse, aunque trató de pasar desapercibida y dejar que los protagonistas se declarasen su amor.