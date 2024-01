Patricia Pérez da nuevos detalles de la enfermedad de su marido hecha un mar de lágrimas

Patricia Pérez ha guardado la enfermedad de su marido, Luis Canut, en secreto durante muchos meses. Sin embargo, esta semana ha decidido confesarse con sus fieles seguidores en las redes sociales, compartiendo el calvario que han pasado en casa a consecuencia de la meningitis criptocócica que afectó a su marido y que le han mantenido cuatro meses ingresado en un hospital. Esto ha hecho que crezca la preocupación popular por la forma en la que ha sido contagiado, pues el hongo que le ha infectado está presente especialmente en las heces secas de las palomas. ¿Es un riesgo a tener en cuenta? Para aclarar lo sucedido, la presentadora se ha sentado en ‘Espejo Público’ para charlar con Susanna Griso sobre el caso de su marido, sin querer señalar a culpables ni hablar de posibles errores médicos.

Patricia Pérez y su marido Luis Canut Instagram

En un principio, Luis Canut se encontraba tan mal que tuvo que acudir hasta en diez ocasiones distintas a la sala de urgencias de un hospital. Era mandado de nuevo a casa sin explicación certera, pues se le diagnosticaba con una “cefalea por estrés”. Su frustración iba en aumento, hasta que al final un médico les recomendó acudir a otro centro y ahí “ya le hicieron otras pruebas”, llegando a la conclusión de que padecía una meningitis por culpa de una levadura que, como Patricia sentencia, podría haber terminado en tragedia: “Es muy letal porque se pierde mucho tiempo en ser diagnosticado”. Y es que esta levadura está en las heces secas de las palomas y entra en contacto con el ser humano a través del aire.

Sin poder contener la emoción de estos meses de tensión acumulados, Patricia Pérez ha aconsejado a aquellos que conviven con palomas en su localidad que eviten estar cerca de sus deposiciones. Su marido es prueba de lo que puede suceder si no se tienen precauciones. Por un lado, ha perdido un ojo, pues le dio una trombosis. Además, vio mermados el oído, el gusto y el olfato. También sufrió un episodio epiléptico cuando ingresó en el hospital y que fue a partir de ahí cuando “pierde un poco la mente” porque “tenía alucinaciones y deliraba”. Eso sí, ella fue siempre positiva y nunca llegó a ponerse en lo peor: “Yo nunca pensé que lo iba a perder” y “nunca le traté como a una persona enferma”.

Patricia Pérez en 'Espejo Público' Antena 3

Patricia Pérez se volcó en cuerpo y alma en Luis Canut y en que estuviese bien atendido en todo momento. Ya se comenzaba a hacer a la idea de vivir en Galicia junto a él, alejada del mundo, porque las tareas que le tocó desarrollar así le obligaban: “Le aseaba, le daba de comer, todo para que él no se sintiera solo, porque solo notaba el tacto”. Unos meses muy difíciles para todos, especialmente para su marido, a quien reconoce que “siempre ha sido una persona alegre y vital”. Algo que parece no haber cambiado y es que “la suerte de que en este momento haya perdido la memoria a corto plazo es que no se acuerda de nada del hospital”. Ahora le toca un largo proceso de rehabilitación, pero ya está en la senda de la mejoría y “los médicos están muy contentos” con su evolución, motivo por el cual ahora se han decidido a compartir su historia con el mundo.