El último parte de salud de Luis Canut que ha conmovido a su esposa Patricia Pérez

Marzo de 2023 fue un mes muy duro para la pareja formada por el guionista y productor, Luis Canut, y la televisiva, Patricia Pérez. La pareja se encuentra mejor que en mucho tiempo tras el duro diagnóstico que recibió el guionista al contraer una meningitis criptocócica por culpa de una levadura que le infectó el cerebro. Ahora, la pareja ha reaparecido en redes sociales para hablar a sus seguidores de una de las preguntas que más le estaban haciendo en los últimos meses: ¿Cómo se encuentra Luis Canut y qué es lo que peor lleva de la enfermedad?

Ha sido Patricia Pérez quien ha comenzado en solitario narrando los hechos para que luego se le uniera su marido y este pudiera contar en primera persona su dura lucha: “Luis está enfermo desde marzo del año pasado. Le hacen una punción lumbar y le sale líquido cefalorraquídeo totalmente patológico. Pasan los días y resumiendo: tiene una meningitis criptocócica, es decir, tiene una infección en el cerebro por una levadura”.

Ante la primera gran pregunta parece que el productor ha recuperado la esperanza tras un primer diagnóstico muy duro y afirma que “lo llevo bien, la verdad. Llevo seis meses de rehabilitación más los cinco del hospital”. Tanto para Luis como para Patricia estos últimos meses han sido un gran cambio en su vida, pero “lo que más me limita es la vista. No ver, lo llevo bien, pero es lo que más me complica. Con el ojo derecho nada, pero con el izquierdo, aunque no tengo visibilidad, me puedo desenvolver por la calle, por entornos que conozco”. El resto de sus sentidos tampoco están muy bien y continúa adaptándose: “Y oído muy poquito y un sonido muy raro porque tengo un pitido. En el izquierdo moderado y en el derecho leve”.

Dejando a un lado la incomodidad que esto le ha generado, uno de sus mayores problemas lo ha tenido con el peso. “Lo más difícil ha sido recuperar el peso y la musculatura. Perdí 18 kilos, que fue lo que me llevó a la silla de ruedas. Estoy contento, porque cada vez me encuentro más fuerte con la dieta que me pusiste. La pierna derecha la tengo como adormilada y a la hora de andar hago fuerza para que no se me note”. En un primer momento el diagnóstico fue un gran varapalo: “Estuve muy mal. A día de hoy estoy bien y nada me va a parar por esta situación. Cada vez me veo mejor, aunque no lo sé, porque no me veo en el espejo. Me miro pero no me veo, veo una silueta. No veo detalles y no me veo la cara. Es lo único bueno de todo esto”, concluye sobre sus nuevas limitaciones.

Luis Cunat no ha dudado en darle las gracias a su pilar, a su apoyo principal, a su mujer con un sentido mensaje que no ha dudado en compartir: “Me salvaste la vida desde el primer momento. Fue muy complicado. Insististe mucho porque me diesen un buen diagnóstico, porque no me lo daban. Creaste en la habitación del hospital, un micromundo, en el que me sentí muy a gusto, querido y protegido", le ha dirigido a Patricia sin que esta pudiera evitar emocionarse en su perfil de “Instagram”. "Yo que he estado muy grave, nunca he sentido miedo ni sensación de enfermedad", valoraba dejando a un lado el calificativo que había usado para referirse al 2023 como “el peor año”, que por un momento estuvo a punto de que fuera el último, según el mismo guionista relata. “Me has dado una lección de amor y de apoyo que nunca voy a olvidar", terminaba de decir muy agradecido. Después de deshacerse en elogios su esposa le ha respondido, casi instintivamente, con un sentido: “Tú lo merecías”.