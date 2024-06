Paz Padilla se da un fuerte golpe en la cabeza y lo único que le preocupa es subir el "descalabro" a las redes

Estaba limpiando el estanque que tiene en su jardín, cambiando a los peces de lugar para realizar sin problemas su trabajo cuando sufrió un fuerte resbalón y cayó de espaldas, dándose un cabezazo contra la orilla. Lejos de lamentarse o aparentar dolor, y como su hija grababa la escena, no se le ocurrió otra cosa que decirle: “¿lo tienes grabado? que soy influencer”. El golpe no debió ser muy importante, porque la actriz y presentadora priorizó difundir la caída antes que preocuparse por su estado físico. A los pocos minutos de padecer el percance ya seguía limpiando el estanque como si no hubiera pasado nada. Gracias a Dios, todo quedó en un susto.



Igualmente, fue ella la que se encargó de pintar las paredes de la cocina de su chalet. Aunque en un principio solicitó un presupuesto a una empresa, le pidieron 10.000 euros y le pareció una cifra excesiva, por lo que decidió acometer por sí misma la tarea, y eligió un color verde agua para darle un tono más claro a la estancia. Enfadada por lo que considera un presupuesto excesivo, manifiesta que “hay gente que porque eres artista tiene que abusar de ti. El ser artista no significa que te tengan que engañar”.



Recuperada totalmente del golpe “estanquero”, este sábado la veíamos acudir como invitada a la fiesta organizada por su amigo, El Turronero, en Jerez, para celebrar la Primera Comunión de su nieta Carlota, un fieston con mil quinientos asistentes, entre los que se encontraban famosos como Bertín Osborne, Bárbara Rey o Susanna Griso.