Paz Padilla ya es Hija Predilecta de su tierra

Emocionada y a punto de llorar. Paz Padilla recibía ayer un homenaje en su tierra chica, rodeada de su familia y amigos. Exactamente, ha sido nombrada “Hija Predilecta de Cádiz”, y tras agradecer tan preciada distinción no dudó en dedicarle un día tan especial a su hermano Luis, fallecido este año: "Yo sé que este nombramiento no ocurre en este momento por casualidad. Creo que hay alguien que de alguna manera ha hecho posible que esto ocurra, alguien que seguro que hoy está entre nosotros. Mi hermano del alma. El Trompeta. El tío más gracioso, con ganas de vivir, con guasa, de Cádiz, jartible como él solo. Qué puedo decir de mi hermano. Que lo quería con toda mi alma. Y que todos los que lo conocisteis, sabéis que de Luis no se habla. De Luis se celebra".

También tuvo palabras de cariño para su madre, "la tía más graciosa del mundo y más fuerte que nadie. La que nos decía 'no sabemos cómo lo vamos a solucionar, pero de ésta saldremos'. Que crio siete hijos en otro Cádiz con muchas calamidades. Cuando iba a coger el tren, siempre me iba llorando, porque dejaba mi Cádiz, y porque la dejaba a ella, con su batita de guatiné, en su sofá, en la calle Soledad número 22, esquina con la plaza del Falla".

Paz Padilla junto a su hija, Anna Ferrer, recoge su medalla Cortesía

Y en otra parte de su discurso expresó que "nada ni nadie te puede quitar las ganas de vivir, ni de reír, porque el que no se ríe en Cádiz es porque no quiere". Igualmente, se sinceró al asegurar que "llevaba esperando este momento desde hace cincuenta y muchos años, y hoy me siento súper ilusionada. Cádiz es mi tierra de donde me fui y a donde siempre vuelvo".

La presentadora y su hija están muy unidas y van juntas a todas partes. Como muestra, el viaje que realizaron a Alsacia el pasado fin de semana, recorriendo diversos pueblos de la zona y visitando mercados navideños.