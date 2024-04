Pedro Acosta, el joven piloto que acude enamorado a ‘El Hormiguero’: ¿de quién?

‘El Hormiguero’ se ha posicionado como un programa estrella para que los famosos vayan a promocionar sus nuevos trabajos y compartan momentos divertidos con Pablo Motos y sus alocadas hormigas. Muchos incluso han repetido, como Will Smith, convirtiéndose ya en habituales del programa de Antena 3, mientras que otros debutan en este terreno televisivo. Este es el caso del invitado de este martes 2 de abril, Pedro Acosta, que a sus 19 años ha logrado destacar tanto en su profesión que se ha ganado un hueco destacado en la agenda del espacio estrella de la cadena de Planeta. Y es que este joven de Mazarrón, Murcia, va a poner sobre la mesa sus triunfos como piloto de Moto GP.

Pedro Acosta y Desirée Piqueras Instagram

De primeras, desgranará cómo ha logrado hacerse un nombre propio en tan complicado sector, tras ganar en 2021 el mundial de Moto 2. Poco tardó en sumar un nuevo hito en su palmarés. Dos años más tarde se convirtió en campeón del mundo en Moto 3 vistiendo los colores del equipo Red Bull KTM Ajo. Pero ‘El Hormiguero’ no es un espacio dedicado a la información deportiva, aunque su invitado tenga un marcado cáliz deportista. También hay lugar a que se cuenten anécdotas, sucesos que marcaron la vida del protagonista y, si hay suerte, también se puede dejar una ventana abierta al amor, desvelándose quién ocupa el corazón de, en este caso, Pedro Acosta, conocido también como “el tiburón de Mazarrón”. A sus 19 años, está enamorado y la afortunada es Desirée Piqueras, muy afín al mundo de la velocidad, al ser hermana del piloto Ángel Piqueras.

Pedro Acosta no se siente muy cómodo hablando de su vida personal en público. Al menos no en sus redes sociales, donde son casi anecdóticas las veces que ha cedido el protagonismo a su novia. Desirée Piqueras no tiene un gran protagonismo en su perfil profesional y es que en Instagram el piloto tan solo comparte todo aquello relacionado con su trabajo y su pasión por las motos. Eso sí, en alguna ocasión ha encontrado una excusa ideal para declararle su amor a su chica y compartir alguna foto que nos demuestra la buena pareja que hacen.

Así hizo el día de los enamorados, dejando claro que él está en este exclusivo club: “Feliz día de San Valentín a estos dos. Te quiero”, escribía Pedro Acosta como acompañamiento a una romántica instantánea con su amada. Una imagen que podría ser de uno de sus viajes, una de las grandes aficiones de la joven, que a sus 20 años recorre el mundo mientras continúa cultivando su cuerpo con duras sesiones de entrenamiento de crossfit o yendo a la montaña con sus amistades.