El percance de estilo de Gloria Camila en la Feria de Abril de Sevilla: “Se me veía el culo”

Como cada año, a excepción de los dos de pandemia, la Feria de Abril de Sevilla se ha convertido en punto de peregrinaje para muchos rostros conocidos, entre los que se incluyen Victoria Federica de Marichalar, Anabel Pantoja o Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado llegó al recinto de El Real ataviada con un típico traje de flamenca, un precioso vestido del que destacaban sus tonos flúor, concretamente, el rosa y el naranja, dos colores de tendencia y que favorecen a las chicas de piel morena.

Sin embargo, el look duró a Gloria Camila mucho menos de lo esperado porque sufrió un percance de estilo que la obligó a cambiarse de ropa. “Bueno, estoy volviendo a la Feria con mi salvador de la noche. Os cuento lo que me ha pasado. He ido al baño con mi traje de gitana, y cuando han ido a subirme la cremallera, ha hecho ‘¡pum!’ y ha desaparecido”, comienza relatando la joven en su perfil oficial de Instagram.

La abertura del vestido era tan grande que incluso se podía apreciar su trasero, así que Gloria Camila ha tenido que recurrir a su ingenio para taparse: “Se me ha roto el traje enterito, de arriba a abajo. Se me veía el culo. Menos mal que tenía un mantoncillo y me lo he puesto por encima. He tenido que andar con los tacones hasta donde estaba el coche para ir a cambiarme, y tengo los pies reventados”.

Gloria Camila, en la Feria de Abril de Sevilla con el vestido que se le rompió Gtres

Por fortuna para ella, Gloria Camila contaba con la ayuda de sus primas, que tienen una casa en Gelves, a muy pocos kilómetros de Sevilla, y ha podido ir hasta allí para cambiarse de ropa.

“Ahora, el nuevo look es la flor, unos pendientes que me he cambiado, el abanico porque hace mucho calor en las casetas, un bolso y las zapatillas”, ha explicado Gloria Camila sobre su nuevo atuendo, mucho más sencillo que el anterior pero que la ha sacado del apuro que se ha tomado con humor.