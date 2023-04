De Ana Rosa Quintana a Francisco Rivera: todas las fotos de los famosos en la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla ha vuelto a reunir este año a miles de personas ávidas de celebrar una de las semanas más importantes en la cultura de la Capital Hispalense. Entre ellas, muchos rostros conocidos, locales y foráneos, que no han querido perderse la magia que estos días inunda el recinto del Real. Ana Rosa Quintana fue una de las que viajó desde Madrid para unirse a los festejos, acompañada de su marido Juan Muñoz. La periodista se decantó por un atuendo de lo más flamenco, acorde al dress code que exige la ocasión, y sorprendió a todos los presentes al fundirse con su esposo en un apasionado beso, como muestra de lo consolidado y unido que sigue su matrimonio.

Ana Rosa besa a su marido Juan Muñoz en la Feria de Abril de Sevilla Gtres

Otros de los habituales en la Feria de Abril de Sevilla son Fernando Fitz-James Stuart y de Solís, nieto de la duquesa de Alba, y su mujer Sofía Palazuelo. Juntos pasearon por el ricino en un típico carruaje tirado por caballos, una experiencia a la que también se unió el padre del duque de Huéscar, Carlos Juan Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo en la Feria de Abril de Sevilla Gtres

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez presumieron de amor entre las casetas de la Feria, acallando una vez más las voces que en no apostaban por su relación. Su historia de amor se remonta más de medio año atrás, y, a pesar de los rumores que en varias ocasiones han apuntado a una ruptura, parece que su romance va viento en popa. De hecho, en su última intervención en “Sábado Deluxe”, la modelo sugirió que podrían pasar por el altar más pronto que tarde: “Me ha regalado un anillo, pero no me ha pedido formalmente matrimonio. Aún no ha hincado la rodilla”.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez en la Feria de Abril de Sevilla Gtres

Pero no fueron ellos los únicos tortolitos que presumieron de amor en la Feria de Abril, sino que Francisco Rivera y Lourdes Montes también acapararon miradas por la complicidad que derrochan. Como buena sevillana, la diseñadora se decantó por un precioso traje de flamenca al que no le faltaba detalle, probablemente confeccionado por su propia firma, Mi Abril.

Francisco Rivera y Lourdes Montes en la Feria de Abril de Sevilla Gtres

Victoria Federica de Marichalar, por supuesto, tampoco ha faltado a su cita anual a esta semana de celebraciones en la capital andaluza, y también se ha vestido de flamenca de los pies a la cabeza. Junto a ella, otros muchos amigos y compañeros influencers como Rocío Laffón o Violeta Mangriñán, que igualmente sucumbieron a los placeres de los rebujitos, la buena música y la gastronomía local.

Rocío Laffón y Victoria Federica en la Feria de Abril de Sevilla Redes sociales

Además de todos los anteriores, Cristina Tárrega, Pepa Gea, María Ángeles Grajal, Rocío Crusset, Irene Rosales o Anabel Pantoja fueron otros de los rostros conocidos que también se dejaron ver por las calles del Real.