Vicky Martín Berrocal nos hace olvidarnos de todos los trajes de flamenca de la Feria de Abril por este vestido de 'efecto tipazo' de Mango

Isabel Díaz Ayuso se convirtió el sábado por la noche en la mejor vestido de una alfombra roja en Madrid con un diseño de la firma de Vicky Martín Berrocal, mientras todas las influencers brillaban ya en la Feria de Abril, como Carmen Lomana o Victoria Federica. “Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria”. Ahora sí que sí, que dirían nuestros queridos sevillanos, ya ha empezado la Feria de Abril 2023 y las celebrities e influencers ayer nos dejaron un sinfín de looks en la noche de ‘el pescaíto’ para inspirarnos para ser la invitada perfecta a tu próxima boda, bautizo y comunión. Y ya desde el domingo se están vistiendo de flamenca en el primer día oficial de la Feria de Abril después de la noche del ‘alumbrao’ de la portada. Que después del parón por la pandemia por coronavirus no podían más ganas de ver Sevilla en todo su esplendor, con su olor a naranjos y azahar. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca con mucho color rojo, negro y blanco y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío “. Pero Vicky Martín Berrocal no acudió hasta ayer a El Real por sus problemas de alergia que se le han complicado con una faringitis y laringitis, pero ayer lo dio todo sin ir con traje de flamenca pero sí con este maravilloso vestido de Mango de 'efecto tipazo' con el que nos ha robado el corazón.

Porque los vestidos fruncidos nunca pueden faltar en el armario de las mujeres que más saben de moda y Vicky Martín Berrocal lo acaba de demostrar con este vestido amarillo de Mango que no dudamos que se va a agotar en cuestión de horas. Porque no tenemos dudas de que los vestidos drapeados y fruncidos, es la eterna tendencia que favorece a todos los tipos de cuerpos. Se trata de los vestidos drapeados o con frunces que tanto triunfaron durante los años 90 en sus versiones más mini y que volvieron para quedarse hace unas temporadas en nuestros armarios en todas sus versiones.

Vestido escote pico fruncidos, de Mango (59,99 euros)

Un diseño de Mango que Vicky Martín Berrocal ha elegido para ir a la Feria de Abril 2023 pero que también nos parece perfecto para ser la invitada ideal de cualquier boda de primavera.