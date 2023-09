El perito del Banco de Luxemburgo apunta que Sánchez Vicario tenía patrimonio para pagar su deuda

Hoy ha sido en Barcelona el turno de los peritos en el juicio contra Arancha Sánchez Vicario y Josep Santacana. El perito de la acusación ha declarado que extenista disponía de patrimonio suficiente para abonar la deuda que contrajo con el Banco de Luxemburgo. Cuando revocó los poderes a sus padres, a finales de 2009, pasando ella a ser titular de sus cuentas y propiedades, «no es cierto que no existieran fondos, había 4 millones de euros en Suiza», ha apuntado.

A pesar de ello, y de que entre 2010 y 2014 vendió varios de sus inmuebles, Arancha no abonó ninguna cantidad para sufragar la deuda a la entidad. Un dinero que el banco depositó en forma de aval, después de que el Supremo confirmase la multa a la extenista por fraude a Hacienda.

Según el análisis pericial aportado por la defensa de Santacana: «Sánchez Vicario podía tener fondos pero no disponer de ellos». Así, ha apuntado que Arantxa no tuvo «poder sobre sus cuentas» « hasta que inició varios procesos judiciales, en 2013 y 2014. «En fechas previas a la reclamación del Banco de Luxemburgo lo único que estaba en poder de Arancha eran los activos inmobiliarios», ha defendido. Por este motivo, el experto que ha aportado la entidad ha rebatido que, pese a dichas operaciones, Sánchez Vicario no abonó cantidad alguna al banco hasta 2018.

Está previsto que este viernes declare Josep Santacana. El pasado martes lo hizo Sánchez Vicario quien confesó: «Me fie de mi marido y me arrepiento».