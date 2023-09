"Démonos otra oportunidad", la petición de Arancha Sánchez Vicario a Josep Santacana

Ayer, martes 12 de septiembre, arrancó el juicio de alzamiento de bienes que podría llevar a Arancha Sánchez Vicario y a su exmarido, Josep Santacana, a la cárcel. Una vista oral en la que cada uno de ellos dio una versión y que llevó a la extenista a romper a llorar. Como parte del sumario del juicio está incluida una carta que Arancha envió al padre de sus hijos para demostrar que su relación estaba basada en la confianza y que estaba desesperada por recuperar su relación.

La relación de la extenista y Santacana se rompió en 2017, quince años después de su "Sí, quiero". Aunque intentó por todos los medios recuperarla no imaginó que acabarían enfrentados en los juzgados. Tampoco imaginó que el contenido de esa carta acabaría en los medios de comunicación.

"Nunca pensé que diría esto, pero por favor no me dejes, es lo que siento, no tires la toalla", llega a pedirle ella. Estos son otros fragmentos extraídos del documento:

"Quiero decirte ahora que después de 10 años juntos me siento muy afortunada por tenerte a mi lado y poder compartir tantas cosas juntos. Hubo momentos en los últimos años que hubo mucha presión, tensión, agotamiento, cansancio, situaciones duras, pero una cosa clara es que siempre hubo y habrá amor por mi parte".

"Sé que llevamos muchos años luchando y aguantando cosas que no son normales y que hacen que uno se desgaste, porque no es nada agradable, pero sigues luchando para que todo esto cambie porque ves que no es justo. Los dos hemos pasado muchas cosas, los culpables han sido mi familia, que ha querido acabar con nosotros en todos los sentidos, pero no lo han conseguido ni lo van a conseguir".

"He luchado toda mi vida para ser feliz, cuando jugaba y estaba en la pista, y luego fuera de ella en mi vida. Sé que no he sido perfecta y que tengo mis defectos como todo el mundo, pero te puedo asegurar que lo que he hecho lo he hecho de corazón y por amor, luché desde el principio por ti y por nuestra relación y lo seguiré haciendo hasta el final. Nunca tiré la toalla antes y ahora menos".

"Dejemos el pasado que sé que fue el causante de todo, pero miremos al presente con optimismo y aún más sabiendo que nos queremos y tenemos dos hijos maravillosos".

"Démonos otra oportunidad para poder hacer las cosas mejor y que podamos mejorar para que todo vaya mejor. Espero y deseo que así sea y podamos seguir construyendo juntos este camino, por favor".