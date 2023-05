Piqué termina con 'Sálvame' de un plumazo: "Para la sociedad es mejor que se acabe"

Es la noticia televisiva del mes, del año y casi de la década. El próximo 16 de junio será el último día de 'Sálvame' en la pequeña pantalla. Así lo ha decicdido Mediaset tras catorce años de largas emisiones en directo.

Logo del programa 'Sálvame' Mediaset

La retirada de este formato ha provocado diferentes reacciones, tanto en personas anónimas como en los rostros más conocidos del panorama social y cultural. El último de ellos ha sido Gerard Piqué, quien ha aprovechado su participación en el After Kings para manifestar su opinión sobre la cancelación del polémico programa de Telecinco.

Ibai Llanos, el moderador del espacio, fue el que sacó este tema, a colación de todos los cambios que se están produciendo en el grupo de comunicación y de la reciente llegada de Kings League a Cuatro tras el acuerdo firmado entre el grupo y Kosmos, la empresa fundada por el ex de Shakira y cuya realidad se encargó de anunciar el deportista: “Estamos muy contentos de poder anunciar este acuerdo con una compañía tan relevante en el mundo audiovisual como Mediaset España”.

Sin embargo, ahora no ha dudado en cargar contra el que sin duda ha sido uno de sus formatos estrellas durante una década y media: “Hemos hecho que se acabara Sálvame. “No era por contrato que impuse que se acabara Sálvame”, explicó Piqué entre risas.

“Que se haya acabado pues no me parece mal. ¿Que qué me ha hecho? No me llevo mal, pero es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto”, sentenció sobre este asunto.