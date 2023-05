Esta es la esperada reacción de Rocío Flores al fin de "Sálvame": "Han muerto matando"

Llegó el final de una era. El pasado fin de semana se publicó que “Sálvame” llegaría a su fin el próximo mes de junio, una noticia que no tardó en ser confirmada por la productora, La fábrica de la tele, que acaba de emitir un comunicado. Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar y son muchos los que han puesto sus ojos en la familia Flores, que mantiene una guerra con el formato desde que Antonio David fue despedido tras la emisión del primer episodio de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

A pesar de que ha guardado silencio durante los primeros días, Rocío Flores no ha podido contenerse más y se ha pronunciado acerca del final de “Sálvame” en sus redes sociales.

“Al final no doy mi opinión en profundidad por motivos obvios, porque tengo un proceso judicial abierto con todos ellos y prefiero mantenerme al margen. Pero bueno, si no lo digo reviento y creo que en algún momento tenía que decir algo. Lo único que me sale decir es dar las gracias al movimiento de la Marea Azul y a cualquier persona que haya aportado su granito de arena con esta causa”, comienza diciendo Rocío Flores.

Logo del programa 'Sálvame' Mediaset

La joven atribuye a este movimiento que apoya a Antonio David y a su familia el fin de “Sálvame”, y está segura de que su lucha ha tenido algo que ver en la decisión. “Yo recuerdo los inicios, cuando pasó todo lo que pasó, todo eran mofas y risas, ridiculizarme a mí, a mi núcleo y a la marea azul, que la llamaban charca. Pensaban que no íbamos a poder con ellos… Ahora podría reírme yo de vosotros, pero no lo voy a hacer, porque tengo valores y principios, cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis. El pequeño ha ganado la batalla al gigante, aunque sólo es una de todas las que quedan”, apunta.

Rocío Flores recalca que “soy consciente de que nuestro caso ha tenido muchísimo que ver en esto” y reflexiona sobre el final del programa: “Han muerto matando. Hacer daño a la gente de forma gratuita nunca puede salir ganando”.