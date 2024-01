El polémico vídeo de Gloria Camila: De entrecejo a maquillada

Gloria Camila ha mostrado siempre su personalidad a la hora de encarar las polémicas que puedan surgir respecto a ella y a su familia. Hace poco más de una semana fue la hija de José Ortega Cano quien se situó en el centro del foco mediático al dar unas jugosas declaraciones sobre la expareja de su padre, Ana María Aldón.

Ahora la diseñadora ha querido compartir con sus seguidores un significativo mensaje en el que resalta la belleza femenina y que ha recibido varias críticas en las redes: “El maquillaje sirve para realzar la belleza, no para crearla. Amo este maquillaje y el entrecejo también lo amo, a lo Frida Kahlo”, decía al publicar el post en el que aparece ella con un entrecejo pintado para acto seguido aparecer ella con un make up impecable con el que, tal y como ella indica, resalta la belleza natural de su rostro.

La publicación no ha tardado en llenarse de me gusta, ya supera los 6.000, pero no se han demorado tampoco los comentarios que cuestionan el propósito que tiene dicha publicación en su perfil: “¿Y para eso hay que dibujarse entrecejo”, comenta una usuario de la plataforma. “Uniceja, normal, los genes se notan, eso va en la sangre”, dice otro comentario bastante más agresivo. Y es que, aunque haya quien le han dicho que le queda muy bien ese rasgo en su rostro, ha destacado un sentimiento generalizado que la animaba a quitarse “el entrecejo”. “No lo entiendo, nos ponemos entrecejo y nos lo quitamos ¿y somos más guapas?... ¿Más guapas con maquillaje? ¿Con entrecejo?”, ha sido otro de los comentarios que se cuestionaban a la diseñadora. Sin embargo, los comentarios de apoyo se cuentan a pares y no han tardado en salir en su ayuda para resaltar lo “hermosa” que se veía y dejar en evidencia a todos aquellos que estaban buscando polémica: “Madre mía gente más criticona… Haga lo que haga está demostrado que es crítica”, salían de esta manera en su defensa.