Tenso encontronazo entre Gloria Camila y Gema López en directo

Gloria Camila Ortega está de nuevo en el foco mediático, después de que Ana María Aldón entrase a formar parte del elenco de ‘GH Dúo’. La diseñadora está haciendo valer su concurso a golpe de declaraciones jugosas, como aquella reflexión sobre su ruptura con José Ortega Cano, echando flores a su prometido, Eladio. A ella no le ha sentado nada bien, pero no se ha pronunciado al respecto en el plató de ‘Espejo Público’, pues son programas de cadenas rivales. Sin embargo, ahora copa titulares por el tenso encuentro que ha tenido con Gema López. Y todo por poner sobre la mesa la difícil situación que atraviesa otra familia, la de Bárbara Rey, después de que su hijo, Ángel Cristo, decidiese tirar de la manta y señalar a su madre como culpable de todos sus males.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en Navidad Instagram

La vedette está en un proceso de profunda tristeza que su hija, Sofía Cristo, definió como depresión este jueves: “Está haciendo todo y más. Está saliendo a caminar y se va a apuntar al gimnasio. Va a hacer todo por salir de este bache. Cumple 74 años el 2 de febrero. Lo que más le entristece a mi madre no te lo puedo decir. Va más allá, además, de mi hermano. Hay más personas implicadas”, subrayaba la joven sobre el mal momento que pasa su progenitora. Un día después, en el mismo plató de ‘Espejo Público’, Gloria Camila ejercía su papel de colaboradora para opinar al respecto y su valoración, poniéndose a ella como protagonista, ha confrontado directamente con la que tiene Gema López.

“Vi el programa y al final Sofía se quejaba de que muchos compañeros aquí como que apoyaban la versión que había dado su hermano. Y yo le escribí para decirle que al final mucha gente se cree lo que le cuentan y no se preocupan en conocer la otra versión, porque a lo mejor le interesa más en el modo mediático escuchar esa versión ahora”, comenzaba a explicar Gloria Camila, señalando la parte de culpa de los medios de comunicación y dejando entrever que ella misma ha vivido la misma situación con su propia hermana, Rocío Carrasco. Esto ha sacado de sus casillas a Gema López, que le ha cortado para recriminarle su actitud: “Lo lleváis todo a vuestro terreno personal cada vez que interpretáis algo, ¿eh?”. Este reproche ha provocado uno de los momentos más tensos del plató conducido por Susanna Griso.

Gema López y Gloria Camila Espejo Público

“Oye, de verdad. Es que… Lo que digo es que muchas veces gente que habla… No todo el mundo, pero sí una parte… Saben que es porque la otra parte no va a salir a desmentir”, se defendía del tirón de orejas Gloria Camila. No se iba a librar, pues Gema López se mantuvo firme: “¿Sabes lo que pasa Gloria? Que yo creo que aquí hay dos debates completamente diferentes. ¿Qué está mal que un hijo hable mal de su madre y diga las barbaridades que dijo? Pues imagínate. Ahora, ¿todo lo que dijo es mentira?”, planteaba. La hija del torero trataba de hacerse entender de nuevo: “Yo lo que quiero decir es que entiendo perfectamente a Sofía, porque a mí me ha pasado muchas veces de que la gente habla sabiendo que tú no vas a exponerte al mismo nivel”. Como se veía que estaban en un atolladero y no había comprensión, Susanna Griso ha parado el enfrentamiento: “Pero tú estás hablando de su caso en concreto”, tratando de reencaminar la conversación a Bárbara Rey.