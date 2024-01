Gloria Camila vuelve a la carga contra las Aldón: "No se muerde la mano que te da de comer"

La entrada de Ana María Aldón a la casa de "Gran Hermano Dúo" ha reabierto viejas polémicas con su exmarido, Ortega Cano, y la familia del torero. La diseñadora no ha tenido reparos a la hora de pronunciarse sobre los problemas que mantuvo con ellos en sus años de matrimonio con el torero, realizando afirmaciones que no les deja en muy buen lugar.

"El niño tiene padre y madre, no hace falta que se meta nadie más. Y si el padre y la madre no tienen problemas, ¿por qué lo van a crear otros?", dijo en referencia a su hijo José María, fruto de su fracasada relación con Ortega Cano, y añadió: "Al niño no viene nadie a buscarlo a casa. La que lo lleva y lo trae soy yo".

Unas palabras que se suman a los ataques que Gema Aldón, su hija, lanza contra la familia desde los platós de televisión, y este nuevo cruce de acusaciones parece no haber sentado nada bien a Gloria Camila. La hija del torero se ha pronunciado a través de sus redes sociales y, aunque no se dirige directamente a Ana María Aldón o su hija Gema, todo apunta a que sus mensajes van destinados a ellas. "Papá ha puesto de moda lo de llevar gafas de sol dentro de una casa", comienza diciendo en su "nota del día" que ha hecho pública, en clara alusión a la costumbre de los participantes de "Gran Hermano" de usar lentes oscuras para proteger sus ojos de los focos, encendidos durante 24 horas.

Gema Aldón mediaset mediaset

Además, Gloria Camila ha señalado que se está cansando "de tanta hipocresía y tanto victimismo", dejando así entrever que lo que cuenta Ana María Aldón no es del todo cierto y que le está dando tintes dramáticos para que la audiencia empatice con ella. Igualmente podría dirigirse a Gema, que en su última intervención en televisión manifestó que no atravesaba su mejor momento anímico a consecuencia de una ruptura sentimental.

Ana María Aldón y Gloria Camila en una imagen de archivo Gtres freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@5bd4691f

Por último, la joven se vale del sabio refranero español para recordar que "no se muerde la mano que te da de comer", insinuando de nuevo que su padre o su familia mantienen económicamente a Ana María Aldón o que lo hicieron durante un tiempo. También carga así contra Gema, que recientemente protagonizó un enfrentamiento público con su propia madre.

Unas declaraciones que desencadenarán una nueva polémica cuando Ana María Aldón regrese de Guadalix de la Sierra, alejando todavía más la posibilidad de que haga las paces con la hermana de su hijo.

Lo cierto es que la relación de Gloria Camila y Ana María Aldón siempre estuvo marcada por la tensión. La propia influencer manifestó públicamente que le costó mucho tiempo aceptar a la diseñadora como una más en su familia, y aunque tuvieron una etapa de más acercamiento, el tiempo ha dado la razón a los que aseguraban que nunca se llevaron bien. Ya saben lo que dicen: lo que mal empieza, mal acaba.