Preocupación por Sheila Casas, ingresada en un hospital con diagnóstico reservado

Momentos de tensión para la familia de Mario Casas. La hermana del actor, Sheila Casas, ha tenido que ser ingresada en un hospital, después de realizarse unos análisis médicos. Los resultados han reflejado que algo no anda bien en el organismo de la joven, por lo que han recomendado su hospitalización para someterla a una batería de nuevas pruebas y así determinar qué le sucede con exactitud, con el objetivo de encontrar el mejor tratamiento para que logre recuperar la salud perdida. Un suceso que ha preocupado a la familia y amigos de la protagonista, por lo que ella misma ha querido tranquilizar a propios y extraños contando qué le ha sucedido y cómo se encuentra en medio de este trajín con los médicos.

Story de Sheila Casas Instagram

Sheila Casas ha tratado de restar importancia en todo momento a su estancia hospitalaria. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha dejado constancia de su ingreso mediante una fotografía en la que se le veía tumbada en la cama del centro médico, con la correspondiente pulsera que informa de su identidad y caso clínico. Una imagen que ha ayudado a acrecentar el nerviosismo de sus fieles en redes sociales, que demandaban cada vez más información para asegurarse de que se encuentra bien. Algo que ha tardado en llegar, aunque parece que, de la mejor manera, pues la joven ha hecho alarde de su sentido del humor para detallar por qué ha tenido que ser ingresada y, sobre todo, por qué no recibía el alta y regresaba a su casa para descansar.

La hermana de Mario Casas y Óscar Casas bromea con el hecho de que los médicos que han solicitado su ingreso hospitalario “realmente me han cogido cariño”, por lo que “no quieren que me vaya y no saben cómo hacerlo”. Esta es la excusa, con especial simpatía, esgrimida por Sheila Casas para detallar por qué ha tardado tanto en regresar a su hogar. No ha querido poner nombre a su afección ni dar mayores detalles sobre su salud, aunque es evidente que está atravesando un bache. Por el momento, están “descartando cosas graves” y sigue a la espera de “los resultados de algunas pruebas”, por lo que aún puede acomodarse en la cama del hospital.

Story de Sheila Casas Instagram

En relación a sus problemas de salud aún sin confesar, Sheila Casas sí que ha puesto en conocimiento de sus seguidores que le han recomendado una dieta especial para minimizar las consecuencias de su afección. Es por eso que ahora sus platos están protagonizados por pollo cocido y verdura, dos ingredientes que no son sus favoritos y a los que está cogiendo algo de manía. Sueña con volver a darse un capricho, ensuciarse las manos con una hamburguesa completa y no mirar lo que ingiere más allá que por cuestiones de estética. Seguramente los médicos logren encontrar el problema y nada más salir acuda a saciar su apetito con su comida favorita. Por ahora toca cuidarse y aguardar a tener buenas nuevas.