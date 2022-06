Estas son las pruebas que indican que Sheila Casas y Toño González han roto

Fue en abril de 2021 cuando Sheila Casas, la hermana de Mario y Óscar Casas, dio a conocer su relación con Toño González, antiguo participante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Al parecer, la pareja mantenía un romance desde octubre de 2020, cuando Carolina Sobre, otro rostro conocido de Telecinco, los presentó y la química nació entre ellos. “Fue un placer ser la causante de esa casualidad, ¡todavía estoy flipando, 7 meses ya!”, apuntó ella en una publicación de Instagram de los tortolitos.

Parecía que su relación iba viento en popa, a juzgar por las numerosas imágenes que ambos publicaban en sus redes sociales en las que se se mostraban de lo más cómplices, pero todo apunta a que su noviazgo no ha llegado a buen puerto... De forma repentina, Sheila Casas ha eliminado de su perfil de Instagram todas las fotografías en las que Toño González aparecía. Ni rastro del atractivo hombre del que hace solo unos meses presumía ante sus más de 450.000 seguidores. Por su parte, él ha ido mucho más allá y ha dado de baja su cuenta en la plataforma digital.

Lejos de tratarse de un asunto baladí, en pleno siglo XXI, una ruptura en redes sociales suele traducirse también en una separación en la vida real. De todas las fotografías junto a Toño González que se encontraban en el perfil de Sheila Casas, tan solo ha sobrevivido una. Se trata de una imagen enmarcada en una colaboración publicitaria, por lo que la hermana de Óscar y Mario Casas podría tener prohibido eliminarla por razones contractuales, al menos, hasta que pase el tiempo estipulado por la marca patrocinada.

Otra de las pruebas que podría indicar que Sheila Casas y Toño González han roto es la marcada ausencia de este en el último plan de la hermana de Mario Casas. El miércoles 1 de junio disfrutó junto a unos amigos, algunos tan conocidos como Ares Teixidó o Sofía Cristo, del concierto de The Rolling Stones en Madrid, pero ni rastro del que se supone que es su pareja. Hasta ahora, no se separaban en ningún momento, pero de un tiempo a esta parte no se les ha vuelto a ver juntos.