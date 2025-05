La presunta hija secreta de Camilo Sesto niega ahora la paternidad del cantante

Se llama Anabel y aseguró en el programa "Fiesta" que era hija de Camilo Sesto. Pero ahora se pone en contacto con nosotros para decir lo contrario. Nadie entiende su actitud. Ayer si lo era, y hoy no. ¿A qué está jugando? ¿Quién le ha hecho recapacitar y dar marcha atrás?

Cuando nos contacta es clara y rotunda: "No soy hija de Camilo". Pero no explica por qué afirmó lo contrario en su intervención televisiva. Con ello siembra un mar de dudas. Es más, se muestra enfadada por la situación y prefiere mantenerse al margen de todo.

En su momento, el paparazzi Sergio Garrido fue quien desveló esta rocambolesca historia. Y contó que la madre de Anabel es una mujer de sesenta y cinco años que no quiere salir a la palestra. Fue modelo y tuvo, por lo que dicen, un corto idilio con el artista.

Qué opinan en su entorno

Los dos hombres de mayor confianza en vida del cantante, Eduardo Guervos y Cristobal Hueto, representante y administrador del artista durante muchos años, nos dicen que "no tenemos constancia de la existencia de esa mujer". El segundo añade que "Camilo me contaba todo y jamás me habló de que había una amante con la que tuvo una hija, yo no me creo lo que dice esa mujer. Es una historia parecida a la de ese chico que se llama David y que también asegura que es hijo de Camilo. Yo no pongo la mano en el fuego, pero estoy convencido de que Camilo me habría desvelado algo si fuera cierto".

La que fuera la amiga más íntima de Sesto, Andrea Bronston, nos indica que "en el año 1983, que es cuando dice esa mujer que vino al mundo, yo estaba con Camilo, y no me consta que tuviera ninguna aventura con otra persona. No me creo que exista una hija secreta, Yo estaba enterada de todos los entresijos de su vida y nunca me dijo que estuviera con otra. Mira, cuando nació el hijo de Lourdes lo supe inmediatamente. Si hubiera tenido otros, también me lo habría dicho".

Sheila Devil, antes Camilo Blanes Redes sociales

Andrea siente un gran cariño por Sheila y se lamenta "de su actual situación, no entiendo el ambiente que le rodea. He visto publicadas unas imágenes que demuestran el mal estado de su casa, y me han dicho que las malas compañías le están sacando el dinero. Me da mucha pena…"