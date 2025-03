Camilo Sesto podría tener una hija secreta y está dispuesta a cotejar su ADN con Sheila Devil

Camilo Sesto agotó su energía como padre con su hijo Camilo Blanes, ahora Sheila Devil. Según contó en Antena 3, Ángel Martín, nieto de los guardeses del cantante, con el que vivió durante 19 años, la relación fue muy complicada, pero daba por seguro que habría dado su vida con tal de no ver a Sheila en las condiciones en las que se encuentra en este momento.

Y mientras Sheila Devil, heredera universal del patrimonio de su padre, despilfarra su patrimonio, ha salido a la luz la existencia de una mujer de asegura ser hija de Camilo Sesto. La noticia la ofreció ayer el programa "Fiesta", tras conseguir contactar con ella.

Uno de sus colaboradores, Sergio Garrido, asegura haber hablado con esta mujer que ha permanecido cuarenta y dos años callada. Ahora ha querido romper su silencio a través de una entrevista donde confiesa que está dispuesta a someterse a unas pruebas de ADN.

La madre lo dejó escrito

Según explicó en plató el periodista, esta supuesta hija ya conoce a Sheila Devil e incluso mantienen una relación cordial. De hecho, estarían dispuestas a recurrir a una prueba genética que determine si comparten paternidad. Garrido dio algún detalle más. Esta mujer habría nacido de una relación secreta que mantuvo el artista con su madre, quien antes de morir dejó escritos unos diarios en los que reveló quién era su padre. Cuando ella se enteró, Camilo Sesto ya había fallecido.

Ahora tiene interés en dar a conocer quién es. Estas han sido, de acuerdo con lo que cuenta el periodista, sus palabras: "Lo he pasado muy mal por la situación. Mi madre siempre me lo ha negado hasta hace poco que me dijo que sí, que era verdad, pero que ella no quería ser la puta de España. Cuando yo ponía fotos en Facebook siempre me decían que me parezco mucho a él, mucha gente me lo pregunta directamente. De verdad que cuando yo me enteré él ya estaba muerto, no pude hacer nada porque yo me conozco y hubiera ido a su casa. Hubiera hecho lo posible. Si Camilín quiere nos haremos las pruebas, pero solo si él quiere. Yo no voy a obligarle a nada jamás. He hablado con Camilo hijo por videollamada, él ya lo sabe y ya me conoce".

David Guerra, otro más

No es la primera vez que sucede algo así. En 2021, David Guerra, un taxista de 36 años de Alcoy, contactó con el programa "Viva la vida", ya desaparecido, para contar que era fruto de una relación que Camilo Sesto mantuvo con una fan llamada Loli, a la que conoció en 1984. De hecho, los ojos eran idénticos a los del cantante y, según contó, durante un tiempo le pasó una manutención a la madre.

El joven se enteró de la identidad de su padre cuando tenía 13 o 14 años y aunque a veces ha tenido ganas de contarlo públicamente, nunca lo hizo. "Ha llegado un momento que a veces digo: 'Mira, me da igual, lo cuento y a tomar por saco'. Es decir, tampoco es una cosa mala. Es mi verdad, porque yo creo a mi madre", explicó a Toñi Moreno, que presentaba el programa. "Da igual que me venga cualquiera a desmentir o que alguno quiera entrar al trapo de la discusión, me da igual. El que me quiera creer, que me crea, y el que no, que no me crea".

Los colaboradores de "Viva la vida" aseguraron que el entonces Camilo Blanes, el único descendiente reconocido por parte de Camilo Sesto, sabía de su existencia. A raíz de esta información, el entorno reaccionó y se habló de que, efectivamente, Camilo Sesto pudo haber tenido dos hijos secretos.