La existencia de una presunta hija secreta de Camilo Sesto siembra un mar de dudas

Ni Sheila Devil (antes Camilo Blanes) ni su madre, Lourdes Ornelas, tienen la certeza de la existencia de Anabel, una presunta hija secreta del fallecido Camilo Sesto. Una fuente cercana a ambos nos asegura que “se han enterado del tema por los medios de comunicación. Lourdes está convencida de que esa señora miente”.

De hecho, la mexicana se desmarca totalmente de la presunta y su madre. La primera ha intentado ponerse en contacto con ella, pero Lourdes hace caso omiso a sus llamadas.

Nuevo frente abierto

Todo parte de las declaraciones de una mujer de cuarenta y un años al programa “Fiesta”, en las que asegura que “lo he pasado muy mal por la situación. Mi madre siempre me lo ha negado, hasta hace poco que me dijo que sí, que era verdad, pero que ella no quería ser la puta de España. Cuando yo ponía fotos en Facebook siempre me decían que me parezco mucho a él, mucha gente me lo pregunta directamente. Pero cuando yo me enteré él ya estaba muerto, no pude hacer nada porque yo me conozco y hubiera ido a su casa. Habría hecho lo posible por hablar con el. Si Camilín quiere, nos haremos las pruebas de ADN, pero solo si él quiere. Yo no voy a obligarle a nada jamás. He hablado con Camilo hijo por videollamada, él ya lo sabe y ya me conoce". Pero Sheila, por lo que se ve, según nuestro confidente, “no sabe quién es esta mujer”. Extraña que la protagonista de esta historia salga ahora a la palestra y no lo haya hecho antes.

Los dos hombres de mayor confianza en vida del cantante, Eduardo Huervos y Cristóbal Hueto, representante y administrador del artista durante muchos años, nos dicen que “no tenemos constancia de la existencia de esa mujer”. El segundo añade que “Camilo me contaba todo y jamás me habló de que había una amante con la que tuvo una hija, yo no me creo lo que dice esa mujer. Es una historia parecida a la de ese chico que se llama David y que también asegura que es hijo de Camilo. Yo no pongo la mano en el fuego, pero estoy convencido de que Camilo me habría desvelado algo si fuera cierto”.

Sheila Devil Gtres

La que fuera la amiga más íntima de Sesto, Andrea Bronston, nos indica que “en el año 1983, que es cuando dice esa mujer que vino al mundo, yo estaba con Camilo, y no me consta que tuviera ninguna aventura con otra persona. No me creo que exista una hija secreta, Yo estaba enterado de todos los entresijos de su vida y nunca me dijo que estuviera con otra. Mira, cuando nació el hijo de Lourdes lo supe inmediatamente, si hubiera tenido otros también me lo habría dicho.”

Andrea siente un gran cariño por Sheila y se lamenta “de su actual situación, no entiendo el ambiente que le rodea. He visto publicadas unas imágenes que demuestran el mal estado de su casa, y me han dicho que las malas compañías le están sacando el dinero. Me da mucha pena…”

El paparazzi y colaborador de “Fiesta”, Sergio Garrido, es quien ha sacado a la luz la existencia de la citada persona. Cuando hablamos con él nos reitera que “yo me creo totalmente esta historia, estuve investigando y he descubierto datos que me ofrecen credibilidad absoluta. Si esta mujer no ha salido antes públicamente es porque su madre no quería que se supiera nada. Fue una modelo muy guapa que ahora tiene sesenta y cinco años, mantuvo una relación con Camilo hasta que Lourdes Ornelas se cruzó en su camino, me ha costado mucho convencer a la hija para que hablara… Es más, Camilo era consciente de la existencia de su hija secreta y hasta la invitó a que se fuera a vivir con él, pero la aparición de Ornelas lo cambió todo.”

La preocupación de Lourdes Ornelas

Garrido añade que “a Lourdes no le interesa que esto salga a la luz, porque de demostrarse que existe una hija secreta y las pruebas de ADN lo certifican, tendría que repartirse la herencia que dejó el cantante. Imagínate la que se puede liar”.

En un principio, la presunta hija no quería salir en ningún lado y está muy preocupada por las consecuencias que se puedan derivar de este descubrimiento, Sergio tiene pensado hablar con su madre en estos días para ver si la convence para que cuente su historia sentimental con Camilo Sesto, algo harto difícil porque tampoco está predispuesta a desvelarla.

En paralelo a este polémico asunto, la serie “Camilo Superstar”, ficción española de Atresmedia Televisión disponible en Flow, resucita a Camilo Blanes Cortés (su verdadero nombre), el icónico cantante que el 8 de septiembre de 2019 conmocionó a todo el mundo por su repentina muerte a los 72 años. Son cuatro capítulos en los que sobresale la fuerza e intensidad del actor protagonista, Alejandro Jato.