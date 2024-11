El presunto "camello" de Liam Payne: "Pasamos la noche juntos, consumimos drogas"

Continúa la investigación sobre la muerte del cantante Liam Payne, tras caer del balcón de un hotel en Argentina. Ahora un camarero argentino ha hablado de su inocencia y ha dado detalles de cómo conoció al artista británico y cómo fue su velada en la habitación del excomponente de One Direction.

Brian Nahuel Paiz ha admitido que mantuvo dos reuniones con Payne antes de su muerte, el 16 de octubre y ha reconocido que ambos consumieron drogas, aunque ha especificado que él nunca le suministró narcóticos ni aceptó su dinero.

Homenaje en memoria del cantante Liam Payne en Madrid Diego Radamés Europa Press

En entrevista en la televisión argentina ante el periodista Guillermo Panizza, Paiz asegura que conoció a Payne en el restaurante donde trabajaba, en el barrio de Puerto Madero. Allí intercambiaron sus datos mientras el cantante comía con su novia, Kate Cassidy y otras dos personas.

El acusado confesó que volvió a ver a Liam el 2 de octubre. Esta vez en el hotel en el que el británico se hospedaba. "Cuando llegó al restaurante donde yo trabajaba ya estaba bajo los efectos de las drogas y no comió nada. Hubo un momento en que se me acercó y me pidió mis datos de contacto. Le di un Instagram y después me mandó mensajes porque quería drogarse aunque ya había consumido estupefacientes". Paiz indicó que se volvieron a ver el 13 de octubre en el Hotel CasaSur Palermo tres días antes de la muerte de Payne. "Pasamos la noche juntos, consumimos drogas. No fue agresivo para nada, se comportó muy bien conmigo, fue muy dulce. Me preguntó si estaba bien. Tengo todos los mensajes donde quedamos en ese segundo encuentro. No he borrado nada", se sinceró.

Liam Payne de la agrupación británica One Direction se presenta en concierto, el 2 de julio de 2014, en el Esprit Arena en Düsseldorf, Alemania. HENNING KAISER Agencia EFE

Paiz asegura que no admitió dinero del cantante: "Tomábamos drogas juntos, pero yo nunca le llevé drogas ni acepté dinero. Tengo mensajes en los que me ofrece dinero porque aparentemente estaba acostumbrado a ofrecer dinero por todo, pero yo nunca acepté nada. Cuando me fui, me quiso dar algo de ropa para que tuviera un recuerdo de estar con él, pero lo dejé detrás del televisor porque no quería llevármelo. Eran unos pantalones de chándal grises y una camiseta".

Paiz fue despedido de su trabajo tras su presunta implicación en la investigación criminal.

Los otros dos acusados

Entre los sospechosos se encuentran el empresario y antiguo representante de Payne. "Nunca abandoné a Liam, fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera. Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca podría haber imaginado que algo así sucedería. He dado mi declaración al fiscal el 17 de octubre como testigo y no he hablado con ningún oficial de policía o fiscal desde entonces", destacó.

El tercer sospechoso ha sido identificado como un trabajador de hotel llamado Ezequiel David Pereyra, de 21 años. Según los fiscales, los tres hombres están siendo investigados por abandonar a una persona que posteriormente murió y suministrar y facilitar drogas.

La policía bonaerense investiga también la desaparición de un reloj Rolex que era propiedad de payne y que llevaba puesto antes de caer al vacío desde la habitación de su hotel en Buenos Aires, informa el diario La Nación. La policía sospecha que el lujoso reloj podría haber sido robado, y fue uno de los objetos que fueron tratados de localizar en los nueve registros que se han hecho en el hotel desde el fallecimiento del ex miembro de One Direction.