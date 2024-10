Se filtra un audio que relata la muerte de Liam Payne: "La droga se la dieron empleados del hotel"

Liam Payne, cantante y excomponente de la boy band británica One Direction, falleció esta madrugada tras caer desde la tercera planta del Hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. El artista llevaba varios días hospedado allí junto a su novia, la influencer Kate Cassidy. Sin embargo, la creadora de contenido había abandonado el país hacía unos días.

Tras la confirmación de la Polícia argentina de que el músico cayó desde el balcón de su habitación, comenzaron a filtrarse audios de empleados del hotel que tuvieron que lidiar con el carácter agresivo del artista horas antes de su muerte.

Uno de esos empleados le cuenta a un conocido que el excomponente de la boy band había caído en una espiral de violencia tras quedarse solo en la habitación y consumir alcohol y drogas. "Mañana también trabajo, pero ha estado una semana en el hotel. Bueno... Drogadicto, alcohólico... Todo. Pendejo, pero enfermo", explica. "Así que el representante lo dejó solo. Intentó conseguir droga, no conseguía... No le daban bola, llamó a dos prostitutas, rompió la tele de la habitación, las minas le hicieron kilombo porque no les quería pagar".

Según la misma fuente, el representante de Payne regresó, pagó a las mujeres, pero volvió a ausentarse. "Bajaba, subía, estaba enfermo. Tenía la habitación que era un desastre, todo lleno de drogas. Quisimos sacarlo del hotel y no pudimos sacarlo, porque el representante nos dijo que la droga se la dio uno de los empleados, que ahora lo van a echar", añade. "No sé en qué va a terminar todo esto. Encima ahora se tiró del tercer piso porque no le daban bola", señala tras escuchar que había fallecido. "Yo creo que se mató. Ese se mató", concluye.

En otra llamada se escucha al encargado del hotel llamar al 911: "Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol, y cuando está consciente, rompe. Está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien, por favor". Desde el 911 preguntan si el sujeto está bajos los efectos del alcohol y las drogas, a lo que el empleado insiste: "Necesitamos que nos manden alguien urgente. Yo no sé si corre riesgo la vida del huésped, pero está en una habitación que tiene balcón y bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo".

El doctor Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), confirmó el fallecimiento del cantante al canal TN, asegurando que sufrió "lesiones gravísimas incompatibles con la vida".