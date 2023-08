Primeras palabras de María del Monte tras sufrir un asalto en su casa: “Se han llevado todo”

María del Monte todavía se está recuperando del tremendo susto que supuso para ella y para su pareja, la periodista Inmaculada Casal, que unos encapuchados entraran en su domicilio mientras ellas dormían para robar. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya investiga lo sucedido y todo apunta a que fueron cinco los asaltantes que accedieron a la vivienda, aunque todavía no hay ningún sospechoso identificado.

En una muestra de profesionalidad, la cantante no quiso faltar a sus compromisos y se presentó en un concierto que tenía agendado antes de lo ocurrido, y antes de subirse al escenario atendió a la prensa y explicó cómo se encontraba después de haber sufrido un susto como este. “Estamos bien, gracias a Dios. No hemos sido víctimas de ninguna violencia”, aclaró ante los reporteros, recalcando que ella y su pareja intentarán “seguir adelante”.

Aunque la artista señaló que todavía no podía “decir nada para no entorpecer nada”, refiriéndose a la investigación policial, sí recalcó que en su casa “no suele haber cantidades ingentes de dinero”, pero los ladrones se llevaron “todo” lo que había.

María del Monte se sube a un escenario tan solo unas horas después del asalto en su domicilio EUROPAPRESS

Por fortuna, no se han tenido que lamentar males mayores y del Monte celebra que, aunque no le desea “a nadie” lo que le ha ocurrido, los únicos daños sean materiales: “Lo importante ahora mismo es que, gracias a Dios, estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia”.

De momento, la investigación sigue su curso y las autoridades examinan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de María del Monte en busca de alguna pista que pueda ayudar a identificar a los cinco encapuchados que accedieron a la vivienda. Además, en los alrededores también se robó el cableado del alumbrado eléctrico de algunas calles, pero se desconoce si estos dos crímenes guardan alguna relación.