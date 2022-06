Inmaculada Casal, la pareja de María del Monte a la que conoció en el colegio: periodista y de derechas

Para quienes conocíamos desde hace años la historia de amor de María del Monte (60 años) y la periodista Inmaculada Casal (58), la «salida del armario» de la pareja, tras casi un cuarto de siglo juntas, no ha sido ninguna sorpresa. Ya tardaban demasiado en desvelar su verdad. Pero llegó el día de la confesión durante el pregón que la cantante pronunció en la fiesta del Orgullo LGTBI + de Sevilla. Una fecha elegida por ambas para mostrar públicamente su amor. Fue una tarde en la que los sentimientos «escondidos» ante los ojos de la sociedad, finalmente reconocidos, marcaron un antes y un después en la vida de las dos, que acabaron bailando sobre un escenario en el que todo eran aplausos. María fue muy clara al confesar su orientación sexual: «Quiero que sepáis que soy una persona más de los que estáis aquí…». Y se dirigió a Inmaculada con un «mi pareja está aquí, voy a respetar su libertad, y si quiere subir al escenario que suba, y si no, que no lo haga… Es el amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el, tengo mi familia y llevo 23 años protegiéndola… Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer nunca por amor».

Envuelta en una especie de mantón con los colores arcoíris del colectivo gay, la artista vio como Inmaculada daba la cara, y juntas se abrazaron y bailaron sobre el escenario. Muy cómplices, demostraron su felicidad y el gran amor que les une.

Es la primera vez que María presenta en público a una de sus parejas. Las anteriores, fueran hombres o mujeres, permanecen en el anonimato. Si se sabe, y es de dominio general, que mantuvo una amistad muy especial con Isabel Pantoja, con la que ahora ni se habla. Pero Isabel nunca se ha referido a esa relación como algo más que una entrañable, y rota, amistad. Ni nadie ha incursionado en ella.

María del Monte habla abiertamente de su sexualidad en el pregón del las fiestas del Orgullo en Sevilla FOTO: Gtres

El carácter de María

María es una mujer de carácter, muy amiga de sus amigas, pero peligrosa en sus desafectos, dicen que tiene dos caras, la más amable y divertida, y un genio terrible cuando se enfada. Pero con Inmaculada, que se sepa, ha habido escasas crisis. Desde los Informativos de Canal Sur, donde trabaja la periodista, así nos lo corrobora una fuente que conoce bien esta historia de amor: «Siempre habla muy bien de María, jamás le hemos escuchado un solo reproche, todo son buenas palabras. No se refiere abiertamente al tipo de relación que les une, pero se le nota ilusionada al comentar cualquier cosa sobre la cantante. Se le iluminan los ojos».

Se conocieron en el colegio, eran compañeras de clase, el final de los estudios les separó durante años, hasta que un día se reencontraron en Canal Sur, donde Del Monte llegó a presentar varios programas y Casal trabajaba como redactora. Con el paso del tiempo, Inmaculada fue directora y presentadora de «Contraportada», el espacio «corazonero» de la cadena.

La relación se fue afianzando, hasta el punto de que la periodista rompió su matrimonio de años para irse con esa mujer que ya era más que una simple amiga. Hoy solamente falta que den el paso y pasen por el juzgado para contraer matrimonio. A no ser que lo hayan hecho ya en secreto y tan solo estén al tanto sus más íntimos.

La pareja de María del Monte es una conocida periodista de Canal Sur, rubia, elegante, guapa, inteligente, simpática, separada de su marido y madre. Desde el entorno del marido de Inmaculada aseguran que «ese hombre no se esperaba que su esposa le dejara, y menos para irse con una mujer. Es más, cree que ya se relacionaba con ella cuando todavía estaban casados. Para él fue un mazazo absoluto. Imagínese el escándalo familiar, fue terrible».

María del Monte, junto a su pareja, en el pregón de las fiestas del Orgullo LGBTIQ+ de Sevilla FOTO: Belen Vargas GTRES

Agradable y un «poco pija»

Un marido despechado, y humillado, unos hijos estupefactos, la desintegración de una familia que parecía bastante asentada… en fin, un desenlace que parece digno de una telenovela.

Una de sus compañeras define a Inmaculada como «agradable, cercana, un poco pija, de derechas, y ahora es redactora jefe de los Informativos de la cadena… Aquí, todas estábamos al tanto de su relación sentimental con María del Monte. Y, sinceramente, nos quedamos asombradas cuando en el pregón subió al escenario para bailar con su pareja, porque nunca había confesado su orientación sexual en público. Es una mujer muy atractiva, algunos compañeros, al enterarse de que se había roto su matrimonio, intentaron ligar con ella, pero, evidentemente, y a la vista está, rechazaba todas las insinuaciones, porque debía haber iniciado su noviazgo con la artista».

Inmaculada y María llevan veintitrés años juntas, y las intimidades de su amor solamente eran conocidas por su círculo más cercano, el resto eran rumores y suposiciones. Se querían en secreto, sin alardes y con una discreción absoluta. A partir de ahora ya no les hará falta esconderse. más públicamente.