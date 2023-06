María del Monte hace llorar a Sonsoles Ónega por su reflexión sobre el amor

Ayer María del Monte fue la invitada a "Y ahora Sonsoles". Tanto la artista como Sonsoles Ónega estaban muy felices por volver a reencontrarse en un plató y disfrutaron de una emocionante charla entre amigas. La cantante, antes de despedirse, hizo una bonita reflexión sobre el amor y la presentadora no pudo evitar emocionarse al escuchar a la andaluza, protagonizando uno de los momentos del día.

María del Monteestá viviendo una época muy dulce y, a lo largo de la entrevista, hizo un repaso sobre su relación sentimental con Inmaculada Casal, con la que lleva más de 24 años de relación y con la que contrajo matrimonio en 2022. La artista se pronunció sobre el amor libre y, aunque siempre ha mantenido su currículum amoroso en segundo plano, ha querido hacer un alegato sobre esto, aprovechando el mes del orgullo. Para despedirse, le dedicó unas bonitas palabras a Sonsoles Ónega, emocionando a la periodista con el mensaje.

La cantante, mirando a la presentadora a los ojos, desveló: "Estoy por aquí porque te quiero, te respeto, te admiro. Y sé que te va a ir bien. Cuando se actúa con limpieza, lealtad y respeto. Y cuando se tiene un corazón preparado para querer, la vida no puede ir mal". Mientas Sonsoles Ónega la escuchaba, no podía articular palabra y, entre lágrimas, confesó: "Me vas a emocionar". Tras esto, se fundieron en un cariñoso y emotivo abrazo, mientras el público rompía a aplaudir por el momento tan bonito que se acababa de vivir en el plató.