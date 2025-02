Primeras palabras de Massiel tras anunciar que sufre cáncer de pulmón: "Viva y sin pintar"

Massiel anunció la semana pasada que padece un cáncer de pulmón que le ha obligado a pasar por quirófano y someterse a un tratamiento de quimioterapia que le está provocando graves molestias. Ofreció detalle de todo ello en el programa “¡De viernes!”, cuyo adelanto, unas horas antes, causó un gran impacto en todos los medios de comunicación, que enseguida se hicieron eco de la noticia.

"Estoy viva de milagro, pero viva. Me han pasado muchas cosas y el sobrevivir ha sido una batalla jodida", confesó ante las cámaras del programa. Explicó que el diagnóstico le llegó después de una visita al médico motivada por una temporada de malestar. "Me encontraba muy mal… empiezan a hacerme investigaciones y, efectivamente, había hecho un cáncer de pulmón, al que no se llegaba por aquí, había que abrir y llevarse casi un pulmón", explicó.

Al diagnóstico, inesperado, a pesar de que la enfermedad ya atacó a su padre y a su hermano, le siguió la quimio. "Te deja hecha una mierda y ahí empieza un calvario". Esta mañana, la cantante, de 77 años, ha sido captada por las cámaras de Europa Press de paseo por las calles de Madrid. Aunque cansada, ha respondido con una sonrisa amable al periodista: “Pues mira, yo estoy viva. Como decía Luis Eduardo Aute, viva, sin pintar… Y vengo con mi amigo y con mi perro. Me voy a mi casa a descansar porque estoy mal de la respiración. Dios os bendiga”. Lo que también ha dejado claro es que el ánimo lo mantiene alto.

Sus declaraciones en televisión han sorprendido especialmente a las personas que han compartido buenos momentos de su carrera. Entre ellos, Ramoncín, que expresó en "Más vale tarde" su disgusto, al tiempo que se mostró optimista: "Hay algún cáncer de pulmón que depende de cuando se diagnostiquen puedes solucionarlo. Imagino que cuando eres más mayor los cánceres son más lentos". Aprovecho para poner en valor la figura de Massiel: "Es mucho más de lo que parece… Ha sido una cantante extraordinaria, una mujer muy valiente cuando ganó el festival, muy valiente en la dictadura y creo que hay que admirarla y respetarla".

Melody, flamante ganadora de Benidorm Fest, le deseó anoche, desde Granada, "todo lo mejor del mundo, le mando un abrazo grande, mucho ánimo porque eres una diva maravillosa y espectacular y espero que muy, muy pronto estés muy bien, que seguro que así será". Por su parte, Cayetana Guillén-Cuervo expresaba en este mismo escenario su pesar por la enfermedad que sufre su amiga: "Massiel, mi Massi, que te quiero, cariño, que está malita, pero ella tiene un coraje que va a salir adelante".