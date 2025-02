El infierno de Massiel: mientras lucha contra el cáncer, muere su hermano y es atropellada: “Sangraba como un cerdo”

“Estoy viva de milagro, pero lo estoy”, con esta convicción se sienta Massiel a narrar su lucha contra el cáncer de pulmón que le han diagnosticado: “Me han pasado cosas y sobrevivir ha sido una tarea jodida”, desvela. Es la misma enfermedad que acabó con la vida de su hermano hace dos años. Se dio cuenta de que su hermano hablaba con el mismo timbre que su padre cuando padeció el mismo tipo de cáncer que ahora ella. La cantante que llevó a España al triunfo en Eurovisión en 1968 sufrió mucho con la batalla de su hermano, pues fue declarado inoperable: “Yo empecé a somatizar todo el sufrimiento de mi hermano y comencé a sentirme muy mal”. Pero ahora le ha tocado a ella librar la misma guerra y sobre ella se ha sincerado en ‘De viernes’, en una entrevista pregrabada que han desgranado.

Comenzó a sentir dolores y a preocuparse por sus antecedentes familiares. Se temía lo peor, lo que llegó confirmado por tras someterse a análisis médicos: “Me hicieron todo tipo de pruebas y, efectivamente, había desarrollado un cáncer de pulmón”, relata Massiel muy emocionada, que tuvo que ser operada para extirparle casi un pulmón entero, afectado por el tumor. Fue el pasado 5 de abril, a través de la espalda, en una operación de muchas horas. Después llegó el tratamiento de quimioterapia, lo que recuerda como lo más duro del proceso: “Eso es lo peor, la quimio te deja hecha una mierda y ahí empieza un calvario y tienes que vivir con eso”.

Un proceso muy difícil que vivió a espaldas de su hermano Emilio, quien se encontraba librando su propia batalla contra el cáncer de pulmón. Meses más tarde éste falleció, lo que le dejó sin fuerzas casi para plantarle cara a la enfermedad y luchar por su propia vida. Al tanatorio y al funeral acudió para despedirse tratando de no despertar preocupación en los suyos ni en los medios. Estaba librando una batalla contra el cáncer que le había arrebatado primero a su padre y ahora a su hermano: “Fui con gafas y un sombrero porque traté de sacar fuerzas. No quería que la gente supiera que estaba muy mal. Respiraba muy mal, no estaba para estar de pie”, reconoce a ‘De viernes’.

Massiel, atropellada tras la quimio

Pero la vida le tenía reservado un golpe mayor. Ese que la puso de nuevo en peligro cuando, además de todo esto, sufrió un atropello cuando salía de una sesión con su fisioterapeuta. “De repente, me vi en el suelo, sangrando como un cerdo. Me habían partido la frente, la nariz, la boca y la rodilla. Yo pensaba que Putin había tirado un cohete. Era un monstruo”, decía al coincidir con el miedo a que la guerra de Rusia se desmadrase. “Tuve la suerte de no perder la conciencia. No dejaba de sangrar, pero yo hablaba. He tenido una operación de tres horas y media”, desvela una de las consecuencias de su accidente, con el que vio ralentizado el avance conseguido en la recuperación por su cáncer, tras haber terminado la quimioterapia. “Fue lo más doloroso”.