La fortaleza de la chica eterna del "La, la, la"

Su fortaleza siempre fue uno de los rasgos que caracterizaban su fuerte personalidad, a Massiel no había quien la callara en sus argumentos, su vigor y entereza eran una de sus señas de identidad.

Pero la vida, o el destino, está siendo muy injusto con la cantante de setenta y siete años. Hoy nos enteramos de que lucha contra un cáncer de pulmón, que ha pasado por el quirófano y que recibe sesiones de quimioterapia. Y muy afectada se debe sentir para que una mujer de tantos reaños confiese hoy que “el tratamiento es lo peor, te deja hecha una mierda, ahí empieza un calvario”.

No quiero pensar, porque nos une una gran amistad desde hace décadas y le tengo mucho cariño, que vaya a tirar la toalla, no es su estilo. La imagino plantándole cara a la enfermedad con el brío de las mejores etapas vitales. Nunca se daba por vencida, conseguía en todo momento lo que se proponía, y ahora no será una excepción aunque lance ese mensaje de desasosiego.

Esta noche contará esta triste historia en “De viernes”, pero en un adelanto de su entrevista confiesa que “estoy viva de milagro. Empecé a sentirme muy mal, me hicieron todo tipo de pruebas y descubrieron que era un cáncer. Me operaron y me dan sesiones de quimioterapia”.

Massiel anuncia que padece cáncer de pulmón Mediaset

Massiel, la chica eterna del “La, la, la”, ganadora del Festival de Eurovisión en 1968, se aferra a la vida, esa es la frase que ella quiere lanzar al mundo. Como decimos, su fortaleza puede con los dolores y la tristeza. Pero su experiencia vital de los últimos años está marcada también por una enfermedad ocular degenerativa. Cuando lo hizo público lo hizo con una cierta ironía: “Otros se mueren de cáncer y yo me estoy quedando ciega. Es duro porque no tiene cura”.

Prácticamente, dejó de acudir a actos sociales, esos que la llevaban de un lado para otro entre estrenos, presentaciones y otros eventos. No paraba, no en vano se la conoce popularmente como “La tanqueta de Leganitos”, era incansable. Al desaparecer de escena todos sus amigos nos sentimos extrañados de sus ausencias. Un día me dijo que era el momento de llevar una vida tranquila, que ya había “corrido” bastante. Necesitaba recuperar la serenidad que entonces le faltaba.

Estoy convencido de que dentro de un tiempo la batalla se decantará de su lado. Aun así, en la mente le queda el recuerdo, infausto recuerdo, de la muerte de su hermano Emilio, a los setenta y un años, en junio del 2024 y víctima del mismo cáncer que la artista padece. Ella fue su mayor apoyo, hermanos, amigos y confidentes, siempre unidos en lo bueno y en lo malo, juntos ante la adversidad. La pérdida de Emilio fue un duro golpe para la cantante, eran uña y carne, no tenían secretos el uno para el otro. Su personalidad era pareja, irónicos, valientes, divertidos, sarcásticos…

Seguro que en estos momentos, Massiel echa mano de su fortaleza y sus ansias de vivir para superar la prueba a la que el destino le está sometiendo.