Primeras palabras de Ramón Chippirrás, portavoz de la familia Sancho, tras conocer el resultado de la autopsia de Edwin Arrieta

Es una de las noticias del día. Las autoridades tailandesas han desvelado el resultado de la autopsia de Edwin Arrieta. Aunque la primera versión apuntaba que el colombiano había muerto por un golpe en la cabeza, el informe ha confirmado que el médico murió degollado, presuntamente, a menos de Daniel Sancho. "Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha explicado el subdirector de la Policía tailandesa en una entrevista a EFE.

Daniel Sancho Youtube

Tras conocerse la noticia, Ramón Chippirrás, portavoz de la familia Sancho, se ha pronunciado sobre el asunto en "Espejo Público". "No nos podemos pronunciar sobre esto hasta que no termine la investigación, seguimos sin copia de actuaciones", ha comenzado diciendo durante su intervención en el magacín de Antena 3. "Hace seis días nos decían que hubo una puñalada, este fin de semana nos llegaba por la prensa que han buscado esa parte del cuerpo", ha declarado sobre la poca información que reciben sobre el caso desde las autoridades tailandesas. "Hoy nos despertamos con esta autopsia preliminar. No nos podemos pronunciar porque no lo sabemos", ha sentenciado Chippirrás sobre los resultados de la autopsia. Después de este nuevo giro de los acontecimientos, el portavoz se ha mostrado precavido: "Ahora conocemos este cambio de versión, nos dice que la investigación no está cerrada y que hay que ser cautos".

Además, ha confesado que Daniel Sancho ha acudido a terapia psicológica antes de cometer supuestamente el crimen. "Acude al psicólogo pero no por hechos puntuales pero por normalidad, es algo que tendríamos que hacer todos en cualquier etapa de su vida y si él lo ha hecho no tiene nada que ver con los hechos", ha declarado sobre el asunto. "No tiene que darnos ningún tipo de noticia sobre lo que podría haber ocurrido", ha concluido.