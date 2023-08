El príncipe William, el amor platónico de Anabel Pantoja

Tras rehacer su vida sentimental con David Rodríguez, el fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja, Anabel retoma su rutina profesional. En una colaboración con el programa "El Guacal", el programa de radio presentado por Alexsinos.

La sevillana ha respondido al cuestionario del creador de contenido y entre las respuestas que más atención ha causado ha sido la relacionada con su "amor platónico". Anabel Pantoja se ha sincerado y ha confesado que llegó a sentir cierto apego hacia el hijo mayor de Diana de Gales cuando ésta falleció: "En aquella época no había ordenadores ni teníamos Internet, ni móvil ni nada. Estaba en Cantora y tuve un enamoramiento con el Príncipe Guillermo de Inglaterra", comenzaba contando la prima de Kiko Rivera.

"Yo me obsesioné tanto que me quedaba en el cuarto llorando por él", ha comentado entre risas sobre el hermano del príncipe Harry. Una situación que Isabel Pantoja trató de soliviantar prometiéndola que irían a Buckingham a conocerlo. "Me dijo: ‘Cariño mío, no te preocupes que nosotros vamos a ir a Buckingham y yo te voy a llevar a conocerlo’", señalaba ante los micrófonos del programa.

Una promesa que, en cierto modo, sirvió para calmar su "dolor" aunque ella realmente ni sabía dónde estaba el Palacio de Buckingham ni que esa era la residencia de los hijos de Carlos III y Diana de Gales. Los comentarios no se han hecho esperar ante la divertida historia de juventud contada por Pantoja.