Anabel Pantoja, más indignada que nunca tras ser relacionada con un nuevo amor: "Todo es falso"

Anabel Pantoja ha sido noticia en las últimas semanas tras su polémica ruptura con Yulen Pereira. Sin embargo, la revista 'Lecturas' asegura este mismo miércoles que la influencer podría estar de nuevo ilusionada con Samuel Chávez, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

Cabe destacar que la sobrina de Isabel Pantoja acaba de pasar una semana de ocio y disfrute en México junto a otros rostros conocidos como Alba Carrillo, Mario González y Claudia Martínez, entre otros. Y habría sido precisamente ahí donde habría surgido la chispa con el futbolista canario, al que ya conocía anteriormente.

Para tristeza de muchos, la propia Anabel, visiblemente molesta, ha desmentido esta información hace tan solo unas horas: "Todo es falso ¿vale? y no estoy obligada a responderte nada de lo que haga con mi vida, pero es mentira", contesta de forma tajante. "Es mentira, es mentira, ¿te vale eso?" ha añadido indignada, echando balones fuera ante las imágenes en las que derrocha complicidad con Samu y en las que parece que podría haber algo más que una simple amistad.

Anabel Pantoja desmiente su relación con Samuel Chávez: "Mentira" EUROPAPRESS

Una actitud que mantiene al preguntarle si de cara a un futuro las cosas podrían cambiar entre ella y el canario: "Si te digo que es mentira, luego te va a valer que próximamente va a haber algo y te digo que es mentira... Creo que no te tengo que responder a nada. No estoy obligada a nada, pero me paro aquí porque luego dicen que os trato mal" sentencia.

"Es que no quiero hablar de nada y entonces no quiero ser grosera contigo, pero es que no me interesa nada de lo que me estás preguntando. Lo que sí es mentira y claro que la revista la ha cagado, pero vamos, con creces porque aparte no es futbolista, es un chico que juega al fútbol. Mi amigo Samu, que desde aquí le mando un beso, que me lo he pasado de puta madre con él, pero precisamente no he tenido nada con él" insiste, asegurando que lo único que le une al canario es una amistad y que su corazón no tiene dueño en estos momentos: "Mi corazón está vivo que es lo importante".