Qué fue de... María Garralón: «Ya me han matado dos veces. Una de ellas fue en Wikipedia»»

La entrañable Julia de ‘Verano Azul’ tiene setenta años, pero su semblante refleja la misma sensibilidad de la profesora amiga de Chanquete. María Garralón recuerda con nostalgia su paso por la serie y reconoce que «aún me llaman Julia por la calle, me siento muy querida». Pero este 2023 no comenzó con buen pie para la actriz. Tras sufrir un ictus tuvo que suspender una gira teatral y se ha recuperado felizmente en su casa madrileña. Cuando hablamos, me transmite una tranquilidad absoluta, es una mujer muy sensible y sabe compartir sus emociones. Ahora forma parte del reparto de la serie ‘Amar es para siempre’. Su vitalidad no demuestra su verdadera edad. «La verdad es que no me ha quedado ninguna secuela importante del ictus. No sabía lo que era, me asusté mucho, y acabe yendo al hospital. Pero aquí estoy eso que ya me han matado dos veces y una Wikipedia», detalla.

Ahora, vive sola...

Sí, en Alcorcón. Fue una íntima amiga la que me llevó al hospital de Arganda, y luego me derivaron a la Unidad de Ictus, del Gregorio Marañón. Aunque era un poco inconsciente de lo que me ocurría, pasé miedo.

Lleva una mala racha...

Desde el 2015 murió mi madre, mi hermana, me diagnosticaron un cáncer de mama, dos carcinomas en la nariz, se puso mi hermano enfermo… Se me juntó todo. Y cuando parecía que la cosa estaba más tranquila, me pasó lo del ictus.

¿Puede trabajar sin problemas?

Cumplí los setenta y tengo estenosis de canal, artrosis en la rodilla y cervical y ese tipo de cosas que te limitan. Procuro no pensar en lo negativo y salir adelante como sea. Mire, cuando murió mi hermana fue como quedarme huérfana de verdad, sentía adoración por ella, era demasiado joven para irse de este mundo. No he superado aquel adiós tan prematuro. Yo hablo con ella y con mi madre en la intimidad, les cuento mis cosas. A veces ,veo detalles en casa y pienso que ha sido cosa de ellas.

¿Cómo convive con la soledad?

Tengo unos hijos fantásticos, a los que veo continuamente, y un buen grupo de amigos que me quieren. No me planteo tener pareja. Ni se me ocurre jubilarme. Lo que hago es elegir bien los trabajos, meterme en cosas que me gusten.

María Garralón larazon

Su padre no aceptó de buena gana que se dedicara al mundo de la interpretación...

Al principio, puso muchos reparos, quería que acabara mis estudios de Turismo, eso fue la guerra en casa, pero luego lo entendió.

¿Esa imagen sensible y bonachona suya se corresponde con la María real?

Mi carácter es explosivo. Eso sí, no me cuesta pedir perdón.

¿Qué le debe a ‘Verano azul’?

Un antes y un después en mi vida. Mucha popularidad, un éxito profesional, pero también que me veían como la Julia de la serie y me costaba conseguir nuevos trabajos. Fue difícil remontar en la profesión. No se puede pedir más, el cariño de la gente lo sigo teniendo cuarenta y tantos años después.

La muerte de Antonio Ferrandis fue un gran drama para todo España....

Me dejó consternada. Era un ser extraordinario.

Otro de sus grandes papeles televisivos fue el de la policía local de ‘Farmacia de guardia’.

Tenía al lado a un compañero muy especial, a Cesareo Esteban, ya fallecido, un hombre genial.

Usted quería ser cantante...

Cuando estaba en el colegio, cantaba y formamos un grupo que se llamaba ‘Narraciones’. Incluso grabamos una maqueta para un disco. Fue muy divertido

Estuvo casada y acabó separada. ¿Tuvo muchos novios?

He sido muy enamoradiza. Hasta que llegó Enrique Rambal, el padre de mis dos hijos. Fuimos novios muy jóvenes. Tras separase de su esposa, reanudamos la relación y nos casamos. Fuimos padres de dos hijos. Al final, tras diez años de unión, el matrimonio no funcionó y él volvió a México y tiene pareja. Nos llevamos muy bien. Soy una mujer en paz.