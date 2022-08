María Garralón desvela cómo se encuentra José Luis Fernández, Pancho de ‘Verano Azul’, que se encuentra en un psiquiátrico

‘Verano Azul’ fue una de las series más importantes de la historia de la televisión en España. Sus personajes se convirtieron en uno más de cada hogar español y marcó un antes y un después de muchas generaciones de jóvenes y adultos que vivieron con gran entusiasmo las historias de la ficción. A día de hoy, sigue siendo recordada y, con un poco de suerte, se puede seguir disfrutando en alguna reposición. ‘Verano azul’ catapultó a la fama a todos los actores que se convirtieron en ídolos adolescentes y se quedó en el imaginario social de varias promociones.

Hoy en día, muchos no han podido quitarse el sambenito de su personaje y siguen siendo recordados por sus personajes a pesar de haber pasado ya muchísimos años. Es el caso de María Garralón, una de las protagonistas de la ficción española. Esta semana acudió a un evento en Madrid y habló con la prensa sobre su carrera profesional y sus proyectos laborales. Además, también desveló como se encuentra otro de los actores de ‘Verano Azul’. ‘José Luis Fernández, que interpretó al mítico Pancho en la serie y que en la actualidad se encuentra ingresado en un psiquiátrico.

Verano azul

“Él está bien y ahí sigue y cuando habla con nosotros se emociona mucho, nos quiere mucho, y nosotros a él”, declaró María Garralón sobre su compañero de reparto. José Luis Fernández no tuvo éxito después en el mundo de las artes tras ‘Verano azul’. Su carrera audiovisual se truncó y, aunque lo intentó también con la música, tampoco llegó a triunfar. Sus problemas con las adicciones le hicieron ingresar en un psiquiátrico, donde se encuentra a día de hoy. Las drogas y la mala vida le llevaron a ser detenido en el año 89 tras atracar a punta de pistola a una chica de nacionalidad francesa, mientras poseía una arma y una papelina.

Respecto a su carrera profesional, María Garralón, que interpretó a Julia en ‘Verano azul’, se siente muy agradecida con su personaje de la ficción y por el cariño que siempre ha recibido por parte del público: “Sigo siendo Julia para el resto de la humanidad, pero bueno, pues muy agradecida a ese personaje y son esos premios que te da la vida”. Ella si tuvo suerte en el mundo de la interpretación y desarrolló toda su carrera profesional dentro y fuera de la pequeña pantalla: “En teatro he hecho cosas tan bonitas, pero no han tenido tanta repercusión. Pero de televisión, cualquiera de los personajes que he hecho, he tenido tanto cariño por parte de la gente que sería injusta decir pues éste”, terminó diciendo a la prensa.