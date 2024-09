Qué es el síndrome de Sjögren que padece Venus Williams y cómo le afecta

Venus Williams, ganadora de siete Grand Slams, ha confesado la dura batalla que enfrenta desde hace una década, cuando le diagnosticaron el síndrome de Sjögren, una enfermedad rara que impide que las glándulas del cuerpo produzcan la humedad que necesita.

Ha sido en una entrevista para Harper's Bazaar donde la tenista ha relatado cómo cambió su vida tras diagnosticarle el síndrome y cómo afectó especialmente su carrera profesional. "Esto me puso a prueba de una manera que nunca había experimentado (...) Tuve todo tipo de síntomas, lo que fue un gran desafío como atleta. Cuando sufres una caída, te esfuerzas tanto que, literalmente, no puedes levantarte", confiesa.

"Pasaron siete años hasta que me diagnosticaron la enfermedad. Fue un viaje mental. No alcanzaba todo mi potencial y no sabía por qué. ¿Estaba trabajando demasiado? ¿Qué estaba haciendo mal? Eso pasa factura y no es fácil salir a la cancha cuando no tienes mucho que dar", explica la hermana de Serena Williams.

¿Qué es el síndrome de Sjögren?

Se trata de una enfermedad que provoca que el sistema inmunológico ataque el tejido sano por error. Se desconocen las causas que lo provocan pero algunos de los síntomas son sequedad en los ojos, boca, y todas las mucosas que lubrican órganos como la laringe y la tráquea. Puede afectar también a los riñones y los pulmones. En algunos casos puede derivar a problemas renales o pulmonares, úlceras infecciosas o pancreatitis, además de erupciones cutáneas, dolor en las articulaciones y fatiga.

A pesar de padecer esta enfermedad, Venus se mantiene activa jugando al tenis para "mantenerse en forma" y retrasar el proceso natural de envejecimiento y anima a practicar este deporte. "Sigo entrenando, no todos los días como antes, pero siempre necesitaré estar en la cancha. ¡Es una forma maravillosa de mantenerse en forma, quemar calorías y tener unas piernas y unos brazos estupendos!".