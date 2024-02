Rafa Nadal da detalles ocultos sobre su vida como padre: ¿se ha adaptado?

Rafa Nadal está preparando su regreso a las pistas de tenis el próximo marzo en el torneo de Indian Wells. Sin embargo, sus preocupaciones y aspiraciones vitales han cambiado mucho desde que se convirtiese en padre. Así lo ha confesado él mismo en conversación con Ana Pastor en su entrevista para ‘El objetivo’. Ha hablado sobre sus contratiempos de salud, sus lesiones, que le alejan de su gran pasión por el tenis. Sin embargo, su mujer, Mery Perelló, parece ser su gran apoyo y le anima a que continúa cosechando éxitos: “A mi mujer le gusta que siga jugando al tenis, le gusta que tengamos esa experiencia con mi hijo”. Y es que el pequeño parece ser ahora el protagonista de sus días, desde que el pasado 8 de octubre de 2022 llegase a su vida para cambiarle todos los esquemas.

Rafa Nadal, durante su entrevista en laSexta La Razón

Después de más de 20 años de relación, Rafa Nadal y Mery Perelló decidieron dar el paso de convertirse en padres. Esto cambió su vida de forma radical, pero estaban concienciados en lanzarse a la aventura y compartir su amor con su bebé. “Soy una persona primero que le encantan los niños de toda la vida, que toda mi vida he tenido claro que quiero ser padre. Estoy enamorado de los niños: son espontáneos, inocentes…”, asegura el tenista al ser preguntado por cómo es su vida en su nueva faceta: “Me gusta levantarme con él”.

Aun así, reconoce que el cambio en su vida ha sido brusco con el nacimiento de su hijo: “Lo tengo claro. Es un cambio radical, sin ninguna dura. Creo que todo el mundo que es padre o madre sabe que es un cambio. Lo tienes que gestionar y adaptarte”, no oculta las dificultades que entraña. Y eso que antes había asegurado en público que no tenía intención alguna de que su condición le trastocase los planes. Ahora se tiene que desdecir: “Yo no dije que ser padre no me iba a cambiar. Yo solamente dije que no me iba a cambiar mi trabajo y realmente no me cambia. No me cambia por un simple hecho, porque sé cómo piensa mi pareja. Me cambiaría si tuviese una pareja que no quisiese viajar y se quisiese quedar en Mallorca todo el rato con mi hijo”, aclara.

Rafa Nadal ha sido muy criticado por lo que dijo del feminismo LaSexta

Y parece que con Mery Perelló tiene tan solo facilidades: “A mi familia, a mi mujer, le gusta que siga jugando al tenis. Le gusta esa experiencia con nuestro hijo, de viajar, etcétera. En eso sí que tengo un empujón positivo”. Pero no está tan predispuesto a que su vástago siga sus pasos en el mundo del tenis, como así quiso dejar claro en su entrevista: “Preferiría que mi hijo practicara otro deporte. Me duele decir eso, por todo lo que me ha dado este deporte… si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien, para nada le vetaría, pero si juega a otro deporte, mejor”. Pero aún es pronto, quizá, para preocuparse por eso: “Mi hijo tiene 16 meses, hay que ir viéndolo. Creo que es muy fácil opinar. Se pueden dar lecciones de aquí hacia allí, pero cuando estás en ello, y es tu hijo, es diferente”. Pero sí tiene claros sus límites: “Lo que no me gustaría, no sé si voy a ser capaz, es ser el típico padre que siempre justifica todo lo que hacen sus hijos. Hagan el desastre que hagan. No, si has hecho algo mal, ¿por qué lo has hecho mal?”, se reafirma en cómo es como papá y cómo le gustaría no ser.

Y, hablando de futuro, Rafa Nadal también trató la posibilidad de la retirada definitiva: “Tengo la sensación de que voy a ser igual de feliz el día después de dejarlo. Soy una persona muy abierta y nada obsesionada. Intensa y esforzada en el trabajo, sí. Pero he salido, me lo he pasado bien, no me he perdido casi nada en esta vida por el tenis”. Por eso, para después, quiere “tener una vida medio normal. Me he esforzado mucho, las cosas me han ido bien. Estoy muy agradecido a la vida de todo el éxito, todo el reconocimiento, pero me preocupa poder ir a jugar un partido de fútbol con mis amigos o mi hijo. Soy una persona deportista, mi vida está vinculada al deporte, por lo que es importante el día de mañana poder seguir teniendo una actividad”, destaca Nadal, preocupado por sus lesiones.