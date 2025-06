El espejo del alma de Raquel Mosquera: nuevo rostro, pecho y piernas por 45.000 euros

En el mundo del espectáculo, donde cada día es un desfile de looks y transformaciones, hay una diva que se ha ganado un lugar de honor: Raquel Mosquera. Con 55 años, esta mujer ha demostrado que no solo es capaz de sobrevivir en un reality, sino también en la jungla de la estética. Ahora, mientras se encuentra inmersa en su propio negocio –una peluquería y centro de belleza en Las Rozas–, nos deslumbra con su nueva imagen y estilo de vida junto a su marido, el nigeriano Isi.

Ayer, mientras navegaba por Instagram, me topé con un video de Raquel y su marido, en su local de estética. ¡Qué fantasía de reel! La mujer que conocíamos hace casi 25 años, cuando se casó con Pedro Carrasco (sí, el ex de Rocío Jurado), ha pasado de ser una joven idealista a una reina del cambio. Desde su primera aparición hasta ahora, el cambio es palpable. Raquel ha sabido aprovechar cada oportunidad para reinventarse.

En 2022, la diva decidió dar un paso importante vendiendo su casa de Galapagar. «Me he quitado la pequeña hipoteca que me quedaba y ahora tengo mayor tranquilidad», decía, como si estar libre de deudas fuera tan fácil como cambiar de peinado. Con su nueva vida, se ve que no solo se ha quitado la carga financiera, sino también unos cuantos kilos de encima.

Hablando de transformaciones, según un especialista en estética, Raquel ha invertido cerca de 45.000 euros en su nuevo look, que, seamos sinceros, es una inversión que cualquier mujer en su sano juicio querría considerar. Pero eso no es todo. La Mosquera ha recurrido al bótox, ácido hialurónico y varias cirugías, incluyendo dos rinoplastias. Porque, ¿quién no quiere una nariz digna de una pasarela? Y no se detiene ahí. La valiente se sometió a una doble intervención en el pecho: una mamoplastia y una mastopexia, porque ya que estamos, ¡vamos a elevar un poco esa autoestima! También optó por una liposucción con abdominoplastia, tras perder 17 kilos en «Supervivientes». ¡Raquel se ha quitado barriga, se ha subido el pecho y ha afinado las piernas!

Con hernias y vértebras que no están para fiestas, tiene claro que quiere estar en su peso ideal para ser una madre activa y sin achaques en el futuro. Sabias palabras, sin duda. Raquel asegura que estas operaciones le ayudan a sentirse fabulosa por dentro y por fuera y su pareja está encantado con sus cambios porque, realmente, «hay mucha competencia».