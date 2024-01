La reflexión de Claudia Osborne sobre la paternidad: "Las personas menos reconocidas son los padres"

La familia de Bertín Osborne está viviendo un inicio de año en pleno foco mediático. Primero con las declaraciones que hizo el cantante sobre su responsabilidad con el hijo de Gabriela Guillén, después con su preocupante estado de salud que lo llevó el pasado lunes a tener que cancelar su actuación en Alicante. Durante el primer momento que la noticia saltó por los aires se han buscado las declaraciones más cercanas al entorno de Bertín. Ahora es su hija Claudia Osborne quien ha decidido compartir una profunda reflexión en sus redes sociales por todo lo que está teniendo que afrontar su familia.

“A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (...) No quiero ser padre”, declaró el pasado miércoles el presentador en una entrevista ofrecida a “Hola”.

Tras estas incendiarias declaraciones los medios han estado pendientes de cada una de las hijas del cantante para tomar su declaración. En esta ocasión ha sido su hija Claudia Osborne quien ha compartido una importante reflexión en la que se centra en un tema que está muy presente en el debate social: “la paternidad”.

“Uno de los grupos de personas menos reconocidas son los padres que en silencio hacen el trabajo interno de sanar heridas, romper con patrones generacionales y así construir la resiliencia que después transmitirán a sus hijos. Os veo, os admiro y gracias”, compartía con sus seguidores en su perfil de ‘Instagram’.

Reflexión de Claudia Osborne Intagram

Claudia siempre ha mostrado su admiración por su padre y ante esta publicación deja claro que seguirá alabando “el trabajo interno de sanar las heridas” que ha estado haciendo durante tantos años Bertín. Por su parte, la hija del cantante se ha mantenido firme y alejada de toda polémica: “Lo único que puedo decir es que respeto a mi padre, que es una buenísima persona y ya está”, subrayó a los medios cuando se hizo pública la noticia de que Bertín Osborne había perdido la voz por las secuelas del coronavirus. Una visión que choca con la de Gabriela Guillén, que continúa destrozada tras las últimas declaraciones del cantante que han supuesto un fuerte varapalo para la fisioterapeuta que solo quiere tranquilidad y poder llevar su maternidad con normalidad.