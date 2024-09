El renacer profesional de Christina Rapado: "He fomentado montajes en la prensa del corazón, pero ya no"

Christina Rapado está de celebración. La actriz acaba de recoger el Premio del Publico a Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Madrid-PNR por "Sole", el cortometraje que protagoniza junto a Antonio Resines, dirigido por Pedro Estepa y producido por Elena Ferrándiz.

La cinta cuenta la historia de Sole, una mujer de 50 años de armas tomar y muy atractiva que trabaja como influencer. Parece que lo tiene todo en la vida, pero cuando vuelve a casa todo cambia. La soledad puede con ella y se percata de que no todo es tan bonito como en las redes sociales. Junto a Rapado, completan el elenco Antonio Resines, que hace de Paco, el conserje; así como Javier Losán, Ana del Arco y Nicolás Gaude, que interpretan a Vicente, Concha y Agus, respectivamente.

Para Rapado, este reconocimiento a “Sole” es importante porque “detrás de cada proyecto hay mucho trabajo y dinero, y muchas veces esto no tiene repercusión mediática o de parte del público”. La actriz recalca a LA RAZÓN que “por eso los premios son tan importantes, porque indican que el trabajo está gustando y da fuerzas para seguir en esta profesión, que es bastante dura. Estamos muy contentos”.

Elena Ferrándiz, Pedro Estepa y Christina Rapado recogen el Premio del Publico a Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Madrid-PNR por "Sole" Cortesía

Durante años, el nombre de Christina Rapado estuvo asociado a la polémica. Se paseó por varios platós de televisión alimentando controversias y ejecutando un papel del que hoy no queda nada. La actriz reclama su sitio en la profesión y reivindica su derecho al olvido, una especie de borrón y cuenta nueva para que el público la tome en serio y se olvide de su pasado.

“Empiezo a estar reconocida como actriz, pero tengo que demostrar mi talento 100 veces más que cualquier actriz porque vengo del mundo de la televisión. A mi espalda ha habido mucho escándalo y prensa amarilla. Reconozco que durante años he estado inmersa, formado parte y fomentado la prensa del corazón y los montajes, pero ya no. Ahora quiero alejarme de eso y llevar una línea seria y profesional como actriz, pero me cuesta mucho porque para el público y los críticos siempre está en el pensamiento de dónde vengo”, lamenta Rapado ante este diario.

Pedro Estepa y Christina Rapado recogen el Premio del Publico a Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Madrid-PNR por "Sole" Cortesía

Insiste en que “tengo que demostrar más que cualquier otra actriz mi valía, y aun así, la gente siempre tendrá sus dudas a la hora de verme como actriz o recogiendo premios. La gente no lo termina de encajar”, pero espera que con el paso del tiempo se gane su sitio entre las demás intérpretes del país.