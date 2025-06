El revés judicial que sacude Hollywood: Blake Lively gana la primera batalla contra Justin Baldoni

El drama legal que enfrenta a Blake Lively y Ryan Reynolds con Justin Baldoni parecía un argumento sacado de una serie de televisión. Pero esta semana, el guión dio un giro decisivo. El juez Lewis Liman, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, ha fallado a favor de Lively y ha desestimado la demanda por difamación y acoso que Baldoni había interpuesto contra la actriz, su marido y "The New York Times", valorada en 650 millones de dólares.

La resolución marca una victoria clave para la protagonista de "Otro pequeño favor", que había solicitado formalmente que se desestimara la denuncia por considerarla una represalia directa tras acusar a Baldoni de acoso sexual y laboral durante el rodaje de "Romper el círculo". Aunque el juicio principal -la demanda original de Lively contra Baldoni- sigue en marcha con fecha prevista para marzo de 2026, este primer fallo inclina, por ahora, la balanza a favor de la actriz.

Indefensión

La respuesta no se hizo esperar. Fuentes cercanas a la intérprete aseguran que rompió a llorar al conocer la decisión judicial. Pero fue ella misma quien puso palabras al momento en sus redes sociales: "Me uní con orgullo a 19 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a sentirse seguras. Esta demanda fue desestimada, pero muchas otras no tienen los recursos para protegerse".

Lively ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses, mientras sus abogados lidiaban con el complejo entramado legal. La contrademanda de Baldoni no solo incluía a la pareja, sino también a medios de comunicación, elevando el caso a una escala mediática y financiera sin precedentes. El actor y director, por su parte, ya planea su siguiente movimiento legal, y según "Variety", estaría estudiando acciones contra su productora, Wayfarer, por el impacto de esta batalla pública.

En paralelo, Travis Kelce -pareja de Taylor Swift y cercano al círculo de Reynolds y Lively- ha mostrado un respaldo inesperado al matrimonio, alejándose notablemente de Baldoni, con quien había compartido proyectos benéficos. Un gesto sutil, pero significativo en un Hollywood donde los silencios también hablan.

El proceso no ha terminado, pero esta primera victoria legal posiciona a Blake Lively con ventaja en un caso que mezcla poder, reputación y resistencia femenina. Un capítulo que, sin duda, continuará.