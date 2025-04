El desgarrador testimonio de Blake Lively sobre su madre: "Sobrevivió al peor crimen que se puede cometer contra una mujer"

Blake Lively ha dejado al mundo sin palabras tras compartir uno de los relatos más personales y conmovedores de su vida. Lo hizo durante su discurso en la gala de la revista TIME, que la ha nombrado una de las 100 personas más influyentes de 2025. Alejada por una noche de la controversia legal que mantiene con Justin Baldoni, su coprotagonista y director en "Cerrar el círculo", la actriz centró toda la atención en un homenaje a su madre, Willie Elaine McAlpin, y en una poderosa reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Acompañada por su marido, Ryan Reynolds, y su madre, Lively desveló por primera vez que su progenitora fue víctima de un intento de asesinato por parte de un compañero de trabajo. "Fue madre de tres hijos cuando intentaron quitarle la vida. Nunca obtuvo justicia", relató con la voz entrecortada. La intérprete explicó que su madre logró sobrevivir gracias a otra mujer desconocida, a la que escuchó contar un testimonio similar en la radio. Aquel relato le dio el valor necesario para escapar. "Esa mujer, cuyo nombre nunca conocerá, le salvó la vida", afirmó emocionada.

Años de turbulencia personal y profesional

Blake, conocida por su papel en "Gossip Girl" y por su labor filantrópica, aprovechó su discurso para subrayar la importancia de romper el silencio: "Mi madre está viva porque una mujer no se quedó callada, y eso me influenció más que cualquier otra cosa". Rechazando hablar de los últimos años de turbulencia personal y profesional, optó por centrar el foco en la resiliencia femenina. "Muchas mujeres sobreviven en silencio. Este es un pacto no dicho: enseñarnos unas a otras cómo sobrevivir, literal o emocionalmente".

El matrimonio formado por el actor Ryan Reynolds y la actriz Blake Lively, durante un momento de la gala benéfica celebrada en el museo Metropolitan de Nueva York. larazon

Madre de cuatro hijos -tres niñas y un niño- Lively habló también del deber de preparar a las futuras generaciones. "No les decimos a nuestras hijas la verdad hasta que un día se rompe el hechizo: no están seguras en casa, ni en el trabajo, ni en un consultorio médico. En ningún lugar". Sin embargo, concluyó con un mensaje esperanzador: "Vamos a sobrevivir. Vamos a prosperar. Incluso cuando no lo parezca posible".

Agradeció, además, a "todos los hombres que son buenos cuando nadie los observa", con una mención especial a Reynolds, con quien forma una de las parejas más queridas de Hollywood.