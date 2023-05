Risto Mejide se harta y explota tras ser acusado de "intrusismo" por su último proyecto

Risto Mejide lleva varios días estallando a través de sus redes sociales. Primero lo hizo contra la prensa en defensa de la relación que mantiene con Laura Escanes, madre de su hija Roma, y ahora lo ha hecho para responder a las declaraciones del actor Mario Marzo, quien lo ha acusado recientemente de 'intrusismo profesional', afirmando que el presentador está "capacitado" para escribir un libro sobre Bach. Incluso le ha llegado a llamar "cateto".

Risto Mejide en "Focus" Mediaset

Es por eso que Mejide no ha dudado en contestar al que ya se ha declarado como su archienemigo público: "Honestamente he tenido que buscar quien era el tipo que me insultaba y me acusaba de intrusismo. Y he descubierto que ¿es un actor mediocre metido a pianista? ¿Un músico del montón metido a actor? ¿Y cómo se le llama a eso? Ahora, eso sí, lo que me queda claro es que no ha escrito ni vendido un libro en su puñetera vida" ha asegurado, terminando su reflexión dejando entrever que la intención del actor al criticarle no era otra que tener protagonismo: "En fin. Ya tiene su dosis de casito. En cualquier caso gracias por leerme".

Historia del Instagram de Risto Mejide Instagram

Lejos de zanjar aquí la polémica, Risto compartía minutos después otra historia 'disculpándose' con Mario por llamarle "mediocre", aunque no ha dudado en dejar claro que su "opinión es tan válida" como la del artista.

Poco después, y cansando de que le llamen "intruso", algo a lo que reconoce que está "más que acostumbrado", ha querido presumir de su buen currículum profesional, recordando cómo se ha tenido que enfrentar a esa temida palabra en todos y cada uno de sus trabajos y dejando sin demasiados argumentos a los que le acusan de intrusismo laboral: "Me llamaron intruso cuando me dediqué a la publicidad, yo que había estudiado administración de empresas. Hoy tengo una agencia que da empleo a más de 100 profesionales"; "Me llamaron intruso cuando empecé en la televisión. Hace ahora 17 años"; "Me llamaron intruso cuando me puse a hacer entrevistas sobre un chester, de eso hace 9 temporadas, o cuando empecé a presentar TEM, del que llevamos más de 1000 programas... Me llamaron intruso cuando publiqué mi primer libro y hoy llevo 12 títulos publicados para más de 1.000.000 de lectores"; "Y ahora me llaman intruso por escribir un libro sobre Bach" ha enumerado, concluyendo su alegato y su apasionada autodefensa de sí mismo y de su valía con un "¡vivan los intrusos", concluye.