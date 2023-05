Risto Mejide, harto, estalla contra la prensa por Laura Escanes: "Dejadnos en paz ya"

Risto Mejide y Laura Escanes están en el punto de mira desde su sonada separación, más incluso que estando casados. Cada uno de los pasos que han dado desde que tomaron rumbos diferentes han sido mirados por lupa por la prensa y, aunque han declarado públicamente en varias ocasiones que entre ellos existe una buena relación tras su ruptura, todo se ha ido malinterpretando como constantes pullas y zascas del uno contra el otro. Ambos ya han rehecho sus respectivas vidas y se han vuelto a enamorar, pero su separación sigue dando de qué hablar.

En esta última ocasión, el publicista viajó hace unos días a Roma, una ciudad que tiene un significado muy especial tanto para él como para la influencer, ya que así se llama la única hija que tienen un común. Risto Mejide, al regresar a la ciudad italiana, publicó un polémico post con un mensaje que dio mucho de que hablar. Junto a una fotografía de la plaza de San Pedro, el presentador añadió el siguiente texto: "Te prometí que volvería a ti enamorado. Y así ha sido. Soy un hombre de palabra. Y tú una ciudad de ensueño. Gracias por mostrarte tan eterna como la primera vez. Arrivederci, Roma". Tras esto, muchas voces interpretaron esta publicación como una indirecta a Laura Escanes y el publicista, harto, ha querido mandar un comunicado sobre esto.

Comunicado de Risto Mejide Instagram

"A ver, prensa sensacionalista y prensa presuntamente seria: no. Proclamar tu amor no es ningún zasca para ninguna ex", comenzaba diciendo Risto Mejide. "Jamás me ha irritado que mi ex fuera feliz, más bien al contrario. Y nadie lanza indirectas cuando simplemente comparte su felicidad", proseguía. "Dejad que la vida fluya sobre todo, que cada cual sea feliz con quien quiera o con quien pueda. Dejadnos en paz ya tratando de enfrentarnos. Somos seres humanos que merecemos rehacer nuestras vidas sin que nos estéis continuamente comparando o recordando con quién estuvimos", ha exigido. Para terminar, ha querido pedir respeto por la pequeña que tienen en común: "Y sobre todo, respetad que hay hijos menores de por medio que no merecen este nivel de barriobajismo. Gracias".