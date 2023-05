Laura Escanes se va de escapada romántica con Álvaro de Luna y nos deja claro que este verano vamos a volver a llevar el pañuelo en la cabeza

Laura Escanes tiene claro que solo quedan 35 días para verano, y aunque en Madrid esta semana parece que hemos vuelto al otoño, Laura se ha escapado a Menorca en un viaje romántico junto a Álvaro de Luna. Porque mientras nosotras tenemos puesta la mente en la primera alfombra roja de Cannes, en el estilismo de Isabel Díaz Ayuso o las alpargatas de Marta Sánchez, Laura Escanes está disfrutado de unos días de vacaciones desde uno de los paraísos de España y con mucho amor junto a su novio. Pero nosotras no nos hemos fijado en eso, si no en el look de Laura Escanes, o en lo que podemos ver en la foto. Y es que la influencer catalana nos ha dejado claro que este verano 2023 vamos a volver a llevar el pañuelo a la cabeza. No es nuevo, desde hace varias temporadas los pañuelos también se llevan en el pelo, así que es hora de que superes la timidez y tú también te anudes el pañuelo y lo combines con todos tus looks de primavera y verano. El pasado invierno comenzamos a ver los pañuelos a la cabeza de las expertas de moda de la Semana de la Moda parisina y ahora la tendencia parece que se extiende más allá de la influencia francesa. Y no nos extraña porque lo cierto es que sientan genial y son un detalle bonito y que puede solucionar un bad hair day o una escapada a la playa como la de Laura Escanes y Álvaro de Luna.

Lo de querer aprender cómo llevar un pañuelo en la cabeza no es algo nuevo. Es más, es un arte que llevamos analizando desde la primera vez que vimos a una fotografía de Sofia Loren, Grace Kelly o María Félix luciendo uno. Y ahora Laura Escanes nos enseña como lo vamos a llevar este verano, ya sea para una escapada a la playa o para un look casual por la ciudad.

Un complemento perfecto que le da ese toque más chic a cualquier estilismo playero como ha demostrado Laura Escanes en esta fotografía en la que derrocha amor junto a Álvaro de Luna.