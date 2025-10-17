Ritavon, la firma de moda que lanza una colección solidaria en apoyo a la investigación contra el cáncer de mama

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la firma de moda online RITAVON ha lanzado una colección cápsula para ayudar a los proyectos de investigación que impulsa la Fundación Contigo contra el cáncer de mama y el cáncer ginecológico.

El lanzamiento de la colección PINK RITA se realizará los días 17, 18 y 19 de octubre, como antesala y conmemoración de una fecha que visibiliza la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la investigación científica para salvar vidas.

“Nos hace muchísima ilusión colaborar con la Fundación Contigo”, explica Andrea Retuerto, cofundadora de RITAVON. “Sabemos que los fondos recaudados en el lanzamiento de la colección cápsula ayudarán directamente a avanzar en tratamientos que mejoran la vida de muchas mujeres que hoy están librando una batalla contra el cáncer”.

Una de las prendas solidarias de RITAVON Cedida

La colección PINK RITA incluye cuatro prendas: una sudadera, una rebeca de punto y un conjunto de chaqueta y pantalón (total look), todos en tonos rosa, símbolo universal de la lucha contra el cáncer de mama. “Hemos querido diseñar prendas que transmitan fuerza, energía y optimismo”, añade Retuerto.

La colección estará disponible a partir de este 17 de octubre RITAVON

Cristina González Cebrián, también cofundadora de RITAVON, afirma: “Siempre que podemos, colaboramos con proyectos de organizaciones solidarias. El año pasado lanzamos una colección utilizando como punto de partida los dibujos de niños de la Fundación Prodis, hemos donado nuestros restos de stock a la Fundación Aladina para que los venda en su mercadillo solidario de Navidad... Esta vez, queremos aportar nuestro granito de arena a una causa que nos toca a todas y a todos muy de cerca”.

La colección estará disponible en su tienda online desde el viernes 17 de octubre. Los beneficios obtenidos durante el lanzamiento los días 17, 18 y 19 de octubre, irán destinados a los proyectos de investigación de la Fundacion Contigo. Una oportunidad para unir moda y solidaridad por una causa urgente y necesaria.