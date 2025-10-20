El diario de Amilibia: ¿Huida a lo «Thelma y Louise»?

Leo: «El PP pasa al cuerpo a cuerpo contra Vox: fuera las caretas, dicen». Interpreto que a partir de ahora van a decir la verdad y mostrarse tal como realmente son. No sé si tal cosa les conviene, ahora que no se lleva ni lo uno ni lo otro. La verdad está sobrevalorada como el sexo, el sushi, el ácido hialurónico y Paquirrín. La verdad esconde, casi siempre, malas noticias, el verdadero pan de los periodistas. Si le pides la verdad al médico, esperas un mal diagnóstico. Si se la pides a tu pareja, esperas unos cuernos con más o menos puntas. Si se la pides al político, esperas una fábula o un trampantojo. Si se quitan la careta es porque tienen otra careta debajo. Dicen que preferimos la mentira a la verdad, eso suponiendo, y ya es suponer, que a estas alturas y bajuras sepamos distinguirlas.

Kasznahorki, reciente Nobel de Literatura, dice: «Necesitamos falsos profetas que nos mientan», o sea, aquello que le dice Sterling Hayden a Joan Crawford en «Johnny Guitar»: «Miénteme y dime que me quieres». Ábalos va al Supremo y calla. Koldo, lo mismo. Decían que Juanita Reina se levantaba a las doce del mediodía y guardaba silencio hasta el anochecer para conservar la voz. Los más prestigiosos augures del país susurran que estos pájaros no cantarán ni hartos de alpiste ni en la gloria de la libertad que el juez les concedió. Escribe Sandra Golpe: «Llevaron y llevarán, mal que les pese, vidas paralelas».

Hombre, ya que nos quedamos sin carnaval, ambos podrían ofrecernos al menos una espectacular y épica escapada a lo «Thelma y Louise», incluso estoy por aventurar que el Apolo de la Moncloa no tendría inconveniente en prestarles el Peugeot 407. Incluso el Falcon. Idea gratis para Santiago Segura.