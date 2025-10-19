Blanca Romero, rota por el estado de salud de su padre

Blanca Romero no vive su mejor momento, según transmitió el sábado, en la gala del programa "Bailando con las estrellas". Ella y Bárbara Rey, que estaban nominadas desde la semana anterior, se enfrentaron en El último baile al inicio de la gala, interpretando un foxtrot (Blanca) y un tango argentino (Bárbara) respectivamente.

El jurado, formado por Blanca Li, Pelayo Díaz, Julia Gómez Cora, Inmaculada Casal y Gorka Márquez, votó unánimemente para salvar a Blanca Romero, por lo que Bárbara Rey fue la expulsada. A pesar de continuar en el programa, su tristeza se debía al estado de salud de su padre: "Está ingresado. Ahora mi sitio es en Asturias con los míos", declaró unos días antes.

Concursantes y presentadores de la segunda temporada de 'Bailando con las estrellas' durante la gala de estreno Mediaset

Su ingreso le impedía estar concentrada. "Ahora ya es mi momento de irme. Basta de influenciar al público, si no vota por algo será", se despidió una semana antes, indicando que prefería no pedir su salvación. Ayer se volvió a emocionar al recordar el delicado estado de salud de su padre, aunque, por él, quiso hacer un intento más. "Mi padre ayer estaba mejor y hoy está un poco malín, está ingresado. No podemos juzgar tan fácilmente a la gente, hay que intentarlo siempre", le indicó a Jesús Vázquez.

"Las primeras semanas que bailé él estaba super emocionado y le dejé verlo, me contestaba que estaba muy orgulloso. Tengo que estar ahí porque, si pasa algo y estoy aquí, no me lo perdonaría", ha repetido durante los ensayos. "Mi padre es el protagonista y está malín, pero un beso enorme a mi madre porque es la que está cargando con todo, estoy muy orgullosa de ti, te quiero, eres una santa y tengo ganas de darte un abrazo". Finalmente, sacó fuerzas: "Si mi padre quiere que baile lo haré por él, me agarré a eso".

Orgullosa de sus raíces

Blanca, asturiana de nacimiento, tiene a buena parte de su familia en Gijón, incluidos sus padres. Tiene ascendencia peruana y gitana, algo que influyó notablemente en su identidad artística y su carrera internacional como modelo y actriz. Su bisabuela materna era peruana y su bisabuelo paterno era gitano, combinaciones que le otorgaron unos rasgos exóticos muy apreciados en el mundo de la moda: piel morena, cabello oscuro y mirada intensa. Su padre, Rafael Romero, apodado Romerito, fue durante muchos años figura de la fiesta nacional, hasta que una grave cogida le retiró de los ruedos y comenzó a trabajar en una empresa dedicada a la construcción de hoteles.

Blanca Romero. @peetersalgado

Esta singularidad le abrió puertas fuera de España, especialmente en Japón y Francia, donde desfiló para diseñadores como Christian Lacroix, Givenchy y Jean Paul Gaultier y protagonizó campañas para revistas internacionales. En entrevistas recientes y en su participación en el programa Mis raíces (Mediaset, 2025), Blanca ha afirmado sentirse orgullosa de la mezcla de culturas que la define, subrayando cómo su ascendencia le permitió entender la diversidad como una fuerza artística y vital, algo que imprime en los personajes que interpreta y en su estilo personal.