Chris Martin en la boda de Stella del Carmen: Antonio Banderas prepara un regalo de película para su hija

A solo un día de dar el "sí, quiero", la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith,se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año. Pero más allá del enlace en sí, los detalles que rodean la celebración están acaparando titulares: desde la transformación de la residencia familiar en Málaga hasta un invitado musical que ha dejado a todos boquiabiertos: Chris Martin, vocalista de Coldplay, actuará en directo para los recién casados.

Según informó LA RAZÓN, Antonio Banderas está ultimando los retoques de su propiedad en Los Monteros, Costa del Sol, convirtiéndola en un auténtico palacete con piscina, sala de fiestas para 1.200 personas e incluso una habitación del pánico. Lejos de ser una simple reforma, el proyecto funciona como regalo de bodas para Stella y su prometido, Alex Gruszynski, un homenaje a la tierra que vio nacer a la joven y al espíritu de la antigua casa familiar, La Gaviota, demolida en 2024 tras años de litigios.

Stella y su devoción por Málaga

"Málaga es fascinante. Me encanta visitar a mi familia y lanzarnos a las calles… Me apasiona descubrir los secretos de una ciudad tan especial y mágica como esta", declaró Stella en una entrevista con Harper's Bazaar, dejando entrever la profunda conexión que mantiene con su ciudad natal.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski disfrutan de la Semana Santa de Málaga en compañía de Antonio Banderas GTRES

Sin embargo, la sorpresa más comentada es la actuación de Chris Martin, expareja de su hermana Dakota Johnson, quien según confirmó el periodista Miguel Fernández en El Tiempo Justo, no solo estará presente en el enlace, sino que cantará para los invitados. Este gesto subraya la buena relación con la familia de su excuñada y añade un toque musical de lujo al evento.

Dakota Johnson y Chris Martin © dianamagazines

El pequeño municipio de Sardón de Duero, con apenas 600 habitantes, ya vive horas de máxima expectación. Las calles se preparan para recibir a invitados de renombre, entre ellos la legendaria Tippi Hedren, abuela de la novia, y numerosas figuras del cine español e internacional.

Tippi Hedren, protagonista de la película "Los pájaros", sufrió el matrato psicológico y fiísico de Alfred Hitchcock larazon

El enlace, previsto para mañana 18 de octubre, forma parte de un programa de cuatro días que comienza el 16 en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine, donde los novios disfrutarán de celebraciones previas hasta la gran ceremonia. Stella caminará hasta el altar acompañada de su padre, quien ejercerá el papel de padrino, mientras Chris Martin pondrá la banda sonora en directo a un día que promete ser inolvidable.