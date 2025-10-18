Helena Boyra, cumpleaños celebrando el amor frente a El Retiro

Este sábado, la siempre bella Helena Boyra celebra sus 64 años con una sonrisa que irradia felicidad, alimentada por su flamante relación con José Ramón Fernández Rubíes, un empresario carismático del mundo de las finanzas, que se codea con la élite madrileña. Helen, licenciada en Derecho y letrada de las Cortes, con una oposición ganada a pulso que la llevó a ejercer en el Senado y a conocer a su entonces presidente de entonces el socialista José Federico de Carvajal, hoy su marido, lleva años con un perfil bajo, pero sigue trabajando en lo que más le gusta. Pocos saben que es directora de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados. Ella se encargó de todos los aspectos protocolarios y de la organización de uno de los eventos más solemnes y relevantes de la década, el juramento de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias al cumplir su mayoría de edad, el 31 de octubre de 2023.

Enamorada de nuevo

Después de un periodo de luto que la consumió tras largos años de cuidados hacia su esposo enfermo, Helena ha encontrado el amor y la diversión en este atractivo «gentleman» cuya energía disfrutona la alza de nuevo. Con un par de esquís bajo los pies, ha empezado a deslizarse sobre las pistas, demostrando que la pasión no entiende de edades.

Helena Boyra, radiante a sus 64 años de edad, con Fernández Rubíes, su novio Cedida

Viuda de Federico Carvajal, su historia se convirtió en un tema candente cuando él rompió lazos con su primera esposa, Matilde, para unirse en matrimonio a ella. Helena, sin lugar a dudas, era y sigue siendo una belleza cautivadora, atrayendo todas las miradas y copando las páginas de «¡Hola!» Era parte de ese exclusivo club de personalidades de la llamada «la izquierda del caviar», como Isabel Preysler y Boyer, Mariano Rubio y Carmen Posadas o Camilo José Cela y Marina Castaño. Helena nunca se separó de su marido, quien estuvo confinado en una silla de ruedas durante sus últimos años. «Me casé muy joven porque mi marido me obligó», recuerda Boyra, quien combinaba su vida como letrada en el Senado con su faceta de escritora. Ella relató que Carvajal le dijo, que tenía «el divorcio esta semana. Nos casamos el viernes’. Y así fue». A pesar de la diferencia de edad, criaron a dos hijas: Macarena, jueza recién casada con un abogado del estado madrileño, y su adorada Clarita, quien enfrenta los desafíos de una parálisis cerebral severa, consecuencia de un ataque de meningitis a tan solo un mes de vida. Su cuidado ha marcado su vida.

Amante del Camino

Helena, deslumbrante y aún hoy resplandeciente, rompió moldes. jamás fue un florero, siempre una mujer cultísima y leída. Además, publicó dos títulos. Uno de ellos, con nombre impactante y que la define: «La Generosidad».

Su encantador hogar, cercano al Parque de El Retiro, se ha convertido en un refugio donde la diversidad cobra vida. Cada año, amigos de todas las esferas de la vida se reúnen para rendirle homenaje en su cumpleaños. Los hijos de Federico de su primer matrimonio son testigos de la admirable conexión que comparten con ella; le adoran y se sienten profundamente vinculados, lo que evidencia la integración perfecta de Helena en la familia.

Entre sus amigas de toda la vida se encuentran mujeres como Amparo Moraleda, destacada en su carrera profesional, y Cristina Yanes, quien comparte con Helena la tradición de emprender el Camino de Santiago anualmente. Su red de relaciones abarca desde la alta sociedad hasta los círculos más intelectuales, reafirmando su estatus como una mujer discreta, elegante y fiel que sabe cultivar amistades valiosas. Felicidades, Helena.