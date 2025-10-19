Los detalles de la boda blindada de Stella Banderas: de las hijas de Obama a la marcha nupcial de su tío abuelo

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se casaron el sábado en la Abadía Retuerta Le Domaine, un monasterio convertido en hotel de lujo situado en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero. Fue una boda blindada para proteger la privacidad de sus invitados, entre los que se encontraban estrellas del cine internacional, Melanie Griffith, Dakota Johnson y Tippi Hedren, madre, hermana y abuela de la novia.

Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en España Paco Santamaria Agencia EFE

A pesar de ese blindaje, Antonio Banderas, padre y padrino de Stella del Carmen, salió a media tarde para saludar a los reporteros que se encontraban en el exterior de la Abadía Retuerta y brindar con ellos. Repeinado y sin poder contener la emoción, habló de la felicidad de su hija por casarse en España y desmintió que su regalo de boda fuese una casa en Marbella.

"Estamos con toda la familia y los amigos que han llegado de Estados Unidos y Málaga. Ha sido muy bonito y muy emocionante. Estamos muy contentos. Ha habido lagrimilla, claro. Es que claro llevan toda la vida juntos, una relación de 25 años. No ha habido nervios, ha habido elegancia. Melanie también muy emocionada. Quiero agradecer a toda la gente de Valladolid lo bien que nos han tratado. A los camareros, todos se han portado muy bien", declaró.

Primeras palabras de Antonio Banderas en la boda de su hija Stella Gtres

El complejo se reservó para los invitados entre el 15 y 19 de octubre. La celebración arrancó el jueves con un cóctel de bienvenida en los jardines de la finca, con música en directo, gastronomía de autor y un ambiente relajado entre viñedos al atardecer. La ceremonia oficial, el sábado, incluyó un cóctel al aire libre, un banquete en uno de los salones y la fiesta nocturna con música en directo.

Control de móviles y firma de confidencialidad

El evento se organizó con un alto nivel de confidencialidad y seguridad: firma de contratos de confidencialidad por parte de los trabajadores, restricción en el uso de móviles, dispositivo de seguridad reforzado, control de los accesos y reservas del hotel bloqueadas para garantizar la exclusividad y el aislamiento del evento.

Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en Valladolid R. García Agencia EFE

El propio Banderas explicó que la elección de este hermoso lugar, enclavado en la campiña vallisoletana, se debió, en parte, al deseo de buscar un entorno íntimo, alejado del bullicio de Los Ángeles o ciudades grandes. El menú nupcial, a cargo de la mítica taberna malagueña El Pimpi, tuvo sabor andaluz.

Malia y Sasha Obama

En la lista de invitados sorprendió la presencia de las hijas de Barack Obama, Malia y Sasha, según la revista People. Las hermanas residen en Los Ángeles y comparten círculo de amistades vinculado al mundo del arte, la cultura y el cine, ámbitos en los que se mueve Stella. La productora y directora Trudie Styler, esposa del músico Sting, fue otra de las invitadas al enlace.

Uno de los momentos más emotivos fue la melodía nupcial inédita compuesta por su tío abuelo Manuel que sonó alrededor de las 13,30 horas, cuando la novia llegó al altar del brazo de su padre. Melanie Griffith entró acompañada de sus hijos, Jesse Johnson y Alexander Bauer. Los guitarristas del Teatro del Soho, el proyecto artístico de Antonio Banderas en su ciudad natal, pusieron música al resto de la ceremonia, oficiada por Blake Lee. Para el baile nupcial, los novios escogieron Here, There and Everywhere de The Beatles, una pieza muy tradicional en bodas.